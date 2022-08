Terapkan Green Transportation, Unnes Sediakan 5 Shuttle Listrik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Kapal Senopati Karya Mahasiswa Unnes Sabet Juara 1 di Ajang MARINESIA 2022

(REN)

Jakarta: Universitas Negeri Semarang ( Unnes ) kembali menggelar perkuliahan tatap muka setelah dua tahun digelar daring lantaran pandemi covid-19. Seiring aktivitas perkuliahan, mobilitas transportasi menjadi normal.Kampus Unnes yang mengemban visi misi konservasi sebagai salah satu cara untuk mencapai Internasionalisai kampus mulai menerapkan green transportation di lingkungan kampus . Unnes menyediakan shuttle bertenaga listrik.Sebanyak lima armada dioperasikan dan akan bertambah sesuai kebutuhan. Shuttle listrik yang digunakan untuk semua sivitas akademika Unnes ini beroperasi mulai Senin sampai Jumat mulai pukul 06.00 sampai 17.00 wib.Rute yang dilalui shuttle listrik dimulai dari Pintu Utama Gerbang Garuda, Drop Off Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Drop Off Kampung Budaya, Drop Off Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Halte Gedung Serba Guna (GSG), Halte Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Halte SPBU Mini, Halte Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK 1 dan 2).Drop off Fakultas Teknik (FT), Halte Fakultas Hukum (FH), Halte Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Drop Off Fakultas Ekonomi (FE), Halte Gedung Kewirausahaan (KWU), Halte Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Drop Off Masjid Rektorat ( Musrek ), Drop Off dan Halte Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Drop Off Lembaga Pengembangan Pendidikan Profesi (LP3) dan terakhir kembali lagi ke Pintu Utama Gerbang Garuda.Dengan disediakanya armada shuttle listrik maka sivitas akademika dan tamu Unnes yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat memarkirkan kendaraan di kantong parkir yang telah disediakan. Kemudian, dapat menggunakan shuttle dengan menunggu di titik drop off maupun halte yang telah disediakan.Fasilitas shuttle listrik dan kendaraan ramah lingkungan lainnya serta fasilitas pendukung akan ditambah demi terciptanya sistem transportasi ramah lingkungan di Unnes. Sivitas akademika Unnes diharapkan dapat mendukung program Green Transportation dan ikut menjaga dengan baik.