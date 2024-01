Unej Buka Peluang Kerja 50 Lulusan Fakultas Pertanian dengan Industri

Advertisement

(REN)

Jakarta: Universitas Jember (Unej) menjembatani mahasiswa fresh graduate Fakultas Pertanian dengan industri. Sebanyak 50 mahasiswa mengikuti walk in interview dengan PT Advanta.Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember, Soetriono, mengatakan ini merupakan bentuk Implementation of Agreement dari MoA antara Fakuktas Pertanian Universitas Jember dengan PT Advanta. Perusahaan berkomitmen merekrut lulusan Fakultas Pertanian Unej.“Tentu saja ini merupakan kesempatan baik bagi mahasiswa dan institusi kami, khususnya mahasiswa lulusan baru atau fresh graduate,” kata Soetriono dikutip dari laman unej.ac.id, Selasa, 23 Januari 2024.Soetriono mengatakan lulusan baru dapat mengembangkan ilmu dan berinovasi di perusahaan tersebut. “Saya berharap peluang ini dapat betul-betul dimanfaatkan oleh sivitas akademika di Universitas Jember, banyak program-program yang dapat dilaksanakan yaitu MBKM, magang, ataupun penelitian,” ujar dia.Ketua Komisi Kerja Sama Fakultas Pertanian, Djoko Soedjono, mengatakan rekrutmen ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di awal Februari 2024. Mereka bakal ditempatkan di bagian Field Quality Inspector dan Field Production Assitant."Dari total 50 peserta yang mendaftar akan mengikuti walk in interview dan psikotes, yang selanjutnya akan diposisikan di bagian Field Quality Inspector dan Field Production Assitant,” kata dia.Djoko berharap akan banyak alumni Fakultas Pertanian Universitas Jember mendapatkan posisi strategis di perusahaan-perusahaan, baik nasional atau internasional. Sehingga dapat berkontribusi memajukan Fakultas Pertanian Unej.