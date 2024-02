Kenalan dengan Cindy Nurochmah, Lulusan Undip yang Mahir Bidang Riset, Public Speaking, dan Debat

(REN)

Jakarta: Cindy Nurochmah, merasakan betul pentingnya pendidikan dan organisasi. Hal itu membuat alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ( Undip ) ini mendapat banyak pengalaman berharga.“Melalui pendidikan dan organisasi dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan self control yang baik untuk mengatasi berbagi masalah,” kata Cindy yang lulus dengan IPK 3,79 itu dikutip dari laman undip.ac.id, Selasa, 20 Februari 2024.Lulusan Sastra Inggris itu selama menempuh studi juga bertemu dengan banyak teman dari penjuru Indonesia. Hal ini membuatnya mengenal dan menghargai perbedaan.Pengalaman di organisasi, UKM, dan komunitas juga menempanya menjadi pribadi lebih berani, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab. Hal itu terlihat saat dia berkecimpung di KAMADIKSI Undip sebagai sekretaris di bidang riset dan keilmuan.Cindy juga pernah aktif dalam komunitas di Fakultas Ilmu Budaya yakni REPUBLICS (Research and Public Speaking). Ini merupakan wadah bagi mahasiswa FIB untuk mengembangkan bakat di bidang research dan public speaking.Dia juga sempat menjabat sebagai kepala bidang public speaking. Cindy bahkan pernah meraih Juara 1 Prodigious Speech Kompetition 2021; Juara 3 Kalimantan Open Debate 2021; dan Juara 2 Debate Competition Politeknik Negeri Padang 2022.Cindy juga ikut dalam tim penelitian bersama mahasiwa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) serta Fakultas Teknik (FT) untuk menciptakan inovasi yang berguna bagi perikanan Indonesia khususnya nelayan tradisional. Bahkan, tim berhasil meraih Silver Medal Indonesia Inventor’s Day 2022 dan Silver Medal Thailand Inventor’s Day 2023.Dia berpesan untuk jangan pernah ragu mengambil langkah menuju hal yang lebih baik. Kegagalan dalam proses belajar adalah langkah yang harus ditempuh untuk menuju kesuksesan.“Abaikan orang yang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting, karena we know ourselve better than anyone, and as young generation we need education to conquer the world,” tutur dia.