Kenalan dengan Nabila, Lulusan Berprestasi FEB Undip Sekaligus Pengusaha Muda

Jakarta: Nabila Fadiya Amany tak cuma berprestasi di bangku kuliah. Dia juga pengusaha muda.Nabila lulus dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip ) dengan IPK 3.77. Selama kuliah, Nabila tidak hanya fokus belajar tapi juga merintis bisnis kedai kopi “Sekofie Slow Bar” sejak 2021.Dia juga aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi kampus dan mengikuti magang kerja serta workshop sesuai dengan program studinya, yaitu Manajemen. Meskipun tidak mudah, tetapi Nabila mampu membagi waktu dengan baik dalam akademis, bisnis, serta kegiatan lain dalam rangka pengembangan diri.Nabila juga merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dengan pencapaian, 1st Runner Up Place Winner of Chemistry Olympics (2019); 3rd Place Winner of Economic Young Entrepreneur (2021); Dan Barista Speciality Coffee Association Premier Campus (2022).Dia berhasil menyelesaikan studi tepat waktu di tengah berbisnis berkat manajemen waktu yang efisien dan kegigihan menjalani berbagai kegiatan. Nabila juga berjuang keras dan semangat pantang menyerah.Keberhasilan ini bukan hanya sebagai lulusan yang memiliki gelar akademis, tetapi juga sebagai pengusaha muda yang membangun fondasi bisnisnya sejak di bangku kuliah.Nabila mengaku Undip memberikan lingkungan akademis yang mendukung dan kesempatan belajar dari dosen-dosen luar biasa hebat dan berpengalaman. Interaksi intensif dengan dosen serta teman-teman mahasiswa membantu Nabila mengembangkan pemahaman mendalam dalam bidang studinya.“Secara keseluruhan, pengalaman di Universitas Diponegoro telah memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan pribadi dan profesional saya. Saya merasa sangat beruntung dapat mengikuti studi di lingkungan akademis yang dinamis dan mendukung,” ujar Nabila dikutip dari laman undip.ac.id, Senin, 5 Februari 2024.Nabila berpesan kepada generasi muda bahwa pendidikan dan berorganisasi memiliki peran sangat penting dalam membentuk masa depan. Pendidikan bukan hanya sebatas tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga terkait mengembangkan keterampilan, membuka wawasan, dan membentuk karakter dini.“Pesan saya kepada generasi muda supaya membuka gerbang cakrawala berpikir ke masa depan. Ingatlah bahwa masa muda adalah waktu yang berharga untuk mengembangkan potensi dan membentuk identitas," kata Nabila.Dia menyebut dengan fokus pada pendidikan dan keterlibatan dalam pengalaman serta organisasi akan membentuk fondasi kuat untuk meraih impian dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan dan masyarakat sekitar."Beauty is not about having a pretty face, it’s about having pretty mind. Selamat belajar dan berkarya untuk bangsa dan negara!” pesan Nabila.