Konser Spektakuler Tutup Rangkaian UPH Festival 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Kemegahan konser musik dan pesta kembang api menjadi penutup meriah rangkaian Universitas Pelita Harapan (UPH) Festival 2022 ‘Change Mind and Hearts’ pada 27 Agustus 2022. Mengusung konsep ‘Collosal Colaboration’, Change Mind and Hearts Celebration menjadi acara yang paling dinantikan karena akan diselenggarakan secara tatap muka, setelah tahun-tahun sebelumnya diadakan secara online.Dengan menampilkan berbagai pertunjukan musik dan tarian spektakuler, acara penutupan UPH Festival tahun ini melibatkan lebih dari 200 personel. Terdiri dari mahasiswa , alumni, dan dosen hasil kolaborasi dari Conservatory of Music (CoM) UPH, Students Life, dan Teachers College (TC).Change Mind and Hearts Celebration menampilkan 120 penari tradisional, 15 penari modern, 25 vokalis dan 10 musisi yang semakin meramaikan suasana panggung. Menurut Dekan CoM UPH, Indrawan Tjhin yang juga sebagai Show Director mengungkapkan persiapan matang yang telah dijalani selama kurang lebih dua bulan ini dilakukan untuk menyambut mahasiswa baru UPH agar lebih bersemangat dalam menjalani masa perkuliahan.“Kami begitu bersemangat dan bekerja keras untuk menampilkan pertunjukan yang meriah, semuanya kami lakukan untuk menyambut keluarga baru UPH yaitu mahasiswa dan mahasiswi baru," ujarnya.Ia berharap seluruh nyanyian, tarian, dan energi yang disampaikan melalui acara penutupan ini dapat menjadi penyemangat dalam memasuki dunia perkuliahan di UPH. "Tahun ini juga ada penampilan spesial yang menggabungkan rekaman video nyanyian mahasiswa TC dengan penampilan live mahasiswa CoM pada lagu The Blessings,” ungkap Indrawan.Pertunjukan Change Mind and Hearts Celebration dibagi ke dalam 4 babak. Yaitu ‘Old Way of Life’, ‘The Change’, ‘The New Creation’, dan terakhir yang menjadi puncak dari rangkaian acara yaitu ‘Change Mind and Hearts’ yang seluruhnya memiliki makna untuk bersama-sama bangkit dalam menjalani kehidupan dengan semangat yang positif dan keyakinan untuk mengejar cita-cita."Sambil senantiasa mengingat bahwa kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kita untuk melangkah ke depan dengan melihat dan mensyukuri pertolongan dan kasih setia Tuhan dalam setiap hal yang telah dilalui," kata Indrawan.Melalui seluruh rangkaian acara UPH Festival 2022 pada 25-27 Agustus 2022, Panitia yang terdiri dari Dekan Fakultas Hukum (FH) Velliana Tanaya, Manager of Student Stewardship Maria Natalia Styarti Aryani, dan Manager of Online Courses Program Patricia, berharap mahasiswa baru dapat memaknai visi misi UPH lebih lagi melalui momentum UPH Festival 2022.“Kami percaya bahwa tema ‘Change Minds and Hearts’ adalah proses holistis yang berpusat pada visi misi UPH. Doa dan harapan kami bahwa melalui acara-acara UPH Festival seperti pengenalan, pelatihan, kegiatan mentorship, penampilan, dan beragam kegiatan bersama masing-masing program studi, hingga selebrasi penutupan acara; menjadi proses awal bagi mahasiswa baru untuk membuka hati agar mau dibentuk menjadi pribadi baru yang semakin baik dari hari ke hari,” kata Velliana.Menutup rangkaian acara, Rektor UPH, Jonathan L. Parapak mengatakan, kiranya seluruh pesan UPH Festival melalui tema ‘Change Minds and Hearts’ mampu menjadi semangat bagi mahasiswa baru untuk menjadi agen perubahan masa depan."Untuk itu, perkenankan saya menyatakan UPH Festival 2022 telah resmi selesai dan selamat menikmati rangkaian selebrasi penutupan hari ini," serunya.Seluruh rangkaian UPH Festival 2022 berlangsung dengan meriah dan menjadi momen yang tak terlupakan bagi para mahasiswa baru. Kini mahasiswa baru telah resmi untuk memulai langkah barunya menjadi mahasiswa yang siap diubahkan dari aspek pikiran dan hati dengan berpusat pada visi misi UPH.Mempersiapkan diri untuk menjadi calon pemimpin masa depan yang berdampak dan membawa perubahan bagi Indonesia. Untuk itu, UPH juga tentunya terus berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas terbaik dan siap membentuk para mahasiswa menjadi “The Next Great Achiever!”Bagi siswa-siswi kelas 12, pendaftaran Tahun Akademik (TA) 2023/2024 telah dibuka. Untuk memberikan kemudahan dan kesempatan bagi seluruh siswa-siswi sekolah menengah, UPH memberikan potongan Biaya Uang Pangkal hingga 80 persen. Informasi lebih lanjut hubungi Student Consultant UPH.