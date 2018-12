Lima Prodi UNS Peroleh Akreditasi Internasional

Sebanyak lima prodi (prodi) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta telah memperoleh akreditasi internasional. Empat di antaranya sudah memperoleh sertifikat dari ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA).Satu prodi lainnya memperoleh sertifikasi dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century organization (ABEST21).Wakil Rektor Bidang Akademik UNS, Sutarno mengatakan, empat prodi di UNS yang memperoleh sertifikasi AUN-QA di 2018 ini di antaranya prodi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Teknik Mesin S1 Fakultas Teknik (FT), dan Prodi S1 Teknik Sipil FT.Lalu yang memperoleh akreditasi internasional dari ABEST21 yaitu Prodi S2 Magister Manajemen (MM) FEB. "Bagi Prodi yang sudah mengantongi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dua kali berturut-turut didorong untuk mengikuti atau mendaftar supaya memperoleh akreditasi atau sertifikasi tingkat Internasional," kata Sutarno di Jakarta, Senin 31 Desember 2018.Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNS, Muhammad Nizam menambahkan, saat ini UNS memiliki 174 prodi. Mulai dari Diploma, Sarjana, Magister hingga Doktor.Dari 174 prodi tersebut, 50 persen Prodi sudah mengantongi akreditasi A dari BAN-PT. Kemudian prodi yang sudah terakreditasi B sekitar 39 persen sedangkan sisanya merupakan prodi baru yang masih proses akreditasi."Jadi Agustus 2017 dilakukan visitasi, kemudian Mei 2018 terdapat empat Prodi yang lolos memperoleh sertifikasi AUN-QA yaitu Prodi S1 Biologi FMIPA, Prodi S1 Manajemen FEB, Prodi Teknik Mesin FT dan Prodi Teknik Sipil FT," papar Nizam.Baca: UNS Kirim Tim Tanggap Bencana ke Palu Prodi UNS pun tiap tahunnya didaftarkan untuk memperoleh sertifikasi AUN-QA. Hal tersebut akan terus bertambah mengingat tiap PT hanya dibatasi maksimal empat prodi dalam setahun."Dengan akreditasi internasional, maka prodi yang bersangkutan akan lebih mudah membangun kerja sama dengan prodi dari PT di luar negeri," jelasnya.Tak menutup kemungkinan ada kerja sama baik itu penelitian maupun pertukaran mahasiswa. Lulusan Prodi yang memiliki akreditasi internasional akan lebih mudah jika ingin melanjutkan studi lanjut ke luar negeri atau mendaftar di perusahaan asing, karena prodinya telah berstandar internasional.(CEU)