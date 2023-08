Ingin Kerja di Pegadaian? Simak Informasi Berikut Ini!

Specialist Data Architecture





Jakarta: Halo Sahabat! Mau coba kesempatan untuk menjadi karyawan Pegadaian? Kali ini kesempatan bekerja di PT Pegadaian terbuka bagi para tenaga kerja berpengalaman di bidang IT, minimal untuk pendidikan S1.Berikut Informasi yang perlu disimak untuk kebutuhan posisi tersebut:- Melakukan review terhadap risiko, ancaman dan kelemahan pada sistem keamanan.- Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan ketahanan informasi security.- Menerima eskalasi dari SOC analis dan melakukan deep analysis dalam membuat laporan insiden siber.- Melakukan review terhadap celah keamanan pada existing technology dan berkoordinasi dengan unit kerja yang lain dalam melakukan penyesuaian.- Mengkoordinasikan kegiatan threat hunting, threat intelligence dan aktivitas digital forensik.- Bertanggung jawab dalam pembuatan dan perubahan detection use cases.- Mengevaluasi SIEM dan pendukung infrastruktur SOC- Aktif terlibat dalam meningkatkan ketahanan informasi security.- Mereview dan membuat laporan yang berhubungan dengan Security Analyst.- Pendidikan minimal S1 dari Jurusan Teknik atau yang sederajat.- Memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun di level koordinator atau tech lead pada bidang IT Security Analyst.- Memiliki daya analisa yang baik, kemampuan komunikasi dan time management yg baik.- Memiliki pemahaman mengenai attack vendor dari berbagai OSI Layer.- Diutamakan bagi yang memiliki sertifikasi keamanan siber seperti Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information System Manager (CISM), Comptia, GCIA, GMON dan sertifikasi lainnya.- Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan Perusahaan di Kantor Pusat PT Pegadaian, Jakarta Pusat.- Bertanggung jawab dalam menyusun dan mengelola arsitektur keamanan informasi.- Bertanggung jawab dalam monitoring program kerja IT Security sesuai RKAP yang telah ditetapkan.- Membuat policy, prosedur atau juklak terkait keamanan informasi.- Bertanggung jawab dalam menyusun program security awareness.- Pendidikan minimal S1 dari Jurusan Teknik dan sederajat.- Memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun di level koordinator atau tech lead pada bidang Security Architecture.- Memiliki pemahaman terkait Information Security Management (Information Security Governance, Incident Management, Program Development, dll)- Memiliki pemahaman terkait Emerging Technology Security (DevSecOps, Cloud Security, dll)- Memiliki pemahaman terkait IT Architecture development & Project Management.- Diutamakan bagi yang memiliki sertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) atau Certified Information System Manager (CISM) atau salah satu sertifikasi di bidang IT Security seperti CEH, ECIH atau ECSA.- Memiliki jiwa team work & continuous learning dan update dengan perkembangan teknologi di bidang IT Security.- Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan Perusahaan di Kantor Pusat PT Pegadaian, Jakarta Pusat.- Bertanggung jawab dalam pengelolaan konfigurasi perangkat keamanan untuk melindungi database, hardware, software, network dan infrastruktur.- Memastikan implementasi policy perangkat keamanan sesuai dengan kebijakan perusahaan.- Melakukan maintenance dan optimalisasi fungsi perangkat security sesuai dengan kebutuhan bisnis.- Bertanggung jawab dalam deployment service system terlindungi dari sisi security.- Mengelola pengaturan user akses dan user audit review.- Mampu memberikan konsultasi terhadap implementasi teknologi yang berhubungan dengan proteksi atau keamanan siber.- Pendidikan minimal S1 dari Jurusan Teknik atau yang sederajat.- Memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun di level koordinator atau tech lead pada bidang IT Security.- Memiliki kemampuan dalam menganalisa data termasuk resiko siber sebagai bentuk mitigasi risiko dan menerapkan kontrol keamanan siber yang sesuai.- Memiliki kemampuan dalam menganalisa root cause analysis terhadap permasalahan yang terjadi dari sisi security.- Memiliki jiwa team work dan kemampuan koordinasi yang baik.- Diutamakan bagi yang memiliki sertifikasi level profesional seperti CCNP Security, Paloalto atau Fortigate.- Diutamakan memiliki sertifikasi profesi keamanan siber seperti Certified Information Systems Security Professional (CISSP) atau Certified Information System Manager (CISM).- Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan Perusahaan di Kantor Pusat PT Pegadaian, Jakarta PusatBatas akhir periode melamar pekerjaan sampai dengan 27 Agustus 2023, pukul 23.59 WIB.Untuk mengetahui informasi lowongan pekerjaan di Pegadaian, para pencari kerja dapat membuka website https://www.pegadaian.co.id/karir dan klik link posisinya untuk mendaftar.Ingat! Para pencari kerja harus waspada dengan iklan lowongan pekerjaan palsu yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Informasi lowongan pekerjaan yang resmi, hanya dapat ditemukan di website resmi perusahaan.Pelamar pekerjaan di Pegadaian tidak dipungut biaya alias GRATIS! Yuk wujudkan mimpi kamu, untuk bersatu tumbuh bersama sebagai Karyawan PT Pegadaian.