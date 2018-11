Mahasiswa Bisa Antisipasi Mahalnya Biaya Hidup di Inggris

Inggris menjadi salah satu negara yang paling banyak diminati pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi. Meski begitu, ada sejumlah hal yang masih menjadi kekhawatiran pelajar Indonesia untuk memutuskan kuliah di sana, salah satunya faktor biaya hidup yang tinggi.Tak dimungkiri, masuknya sejumlah universitas di Negeri Ratu Elizabeth tersebut ke dalam daftar universitas terbaik di dunia menjadi magnet bagi pelajar asing untuk melanjutkan kuliah di sana.Sebut saja Oxford University, Cambridge University, University College London dan sebagainya.Namun, banyak kekhawatiran dari pelajar asing, terutama dari Indonesia tentang faktor keamanan dan biaya hidup di Inggris. Menjawab kekhawatiran itu, British Council menjamin bahwa Inggris akan menjadi tempat yang aman bagi pelajar bersekolah.Pasalnya, Inggris merupakan tempat dengan jumlah pelajar internasional berkumpul, sehingga masyarakatnya sudah terbiasa dengan keanekaragaman di negara tersebut. "Aman, Inggris sangat aman untuk pelajar menempuh pendidikan tinggi. Dan ini negara terbaik bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan keunggulan akademik kelas dunia," imbuh perwakilan dari Queen's University Belfast, di kantor British Council Indonesia, Jakarta, Kamis 22 November 2018.Baca: Enam Universitas di Inggris Tawarkan Beasiswa di Musim Gugur Sedangkan untuk biaya hidup paling tinggi di Inggris masih dipegang oleh kota London. Oleh karena itu, calon mahasiswa dapat memilih kampus-kampus top yang ada di luar London. Sebab ada beberapa negara bagian yang biaya hidupnya lebih murah dari London."Untuk mereka yang bersekolah di Liverpool John Moores University misalnya, mereka bisa hidup di Liverpool yang biaya hidupnya lebih murah dibandingkan dengan London," tutur perwakilan LJMU.British Council bekerja sama dengan enam universitas di Inggris, memberikan beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Beasiswa ini ditujukan bagi pelajar yang hendak mengambil program undergraduate atau sarjana Strata-1. Enam universitas tergabung dalam program GREAT Scholarship-British Council. Universitas tersebut adalah Liverpool John Moores University (LJMU), Queen's University Belfast, University of Bristol, University of Dundee, University of Hull, dan University of Leeds.Para pelajar Indonesia yang ingin mengikuti program beasiswa ini harus mendaftar dan mendapatkan tawaran resmi dari enam universitas tersebut. Untuk mendaftar, dapat membuka situs British Council atau pun di situs resmi enam universitas tersebut.Langkah ini merupakan bagian dari promosi British Council-Study UK. Wakil Direktur British Council Indonesia Ian Robinson mengatakan pihaknya ingin memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang pendidikan tinggi.Dia berharap pelajar yang bergabung dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, belajar dari pengajar berkualitas dan bertemu dengan para pelajar dari seluruh penjuru dunia.(CEU)