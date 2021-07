Dosen ITS Beberkan Manfaat Bahasa Inggris Sebagai Pengantar Kuliah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur Hubungan Internasional Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Maria Anityasari mengatakan sudah saatnya bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan di Indonesia. Hal ini memiliki banyak manfaat, bukan lagi sekadar mengantarkan perguruan tinggi Indonesia menjadi bertaraf internasional."Tapi ini akan menjadi kebutuhan dan memiliki banyak keuntungan," kata Maria dalam webinar peluncuran hasil penelitian The State of English as Medium of Instruction in Higher Education Institutions in Indonesia, Kamis, 8 Juli 2021.Maria meyakini, selain internasionaliasi kampus, penggunaan bahasa Inggris juga akan berdampak kepada mahasiswa. Mahasiswa mampu memperluas akses pembelajaran."Yang akhirnya memperoleh kemampuan lebih yang baik terhadap mata kuliahnya," sebut dia.Selain itu, mahasiswa akan memiliki kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Dengan kemampuan bahasa Inggris, nantinya mahasiswa dapat percaya diri ketika melakukan presentasi.Meski begitu, Maria mengakui menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran di Indonesia memiliki banyak tantangan. Membentuk pemahaman berbahasa bukanlah hal mudah.Baca juga: API: Profesor Lintas Disiplin Ilmu Siap Andil Atasi Stunting di Indonesia Dari temuannya, banyak mahasiswa yang mengalami minim kosakata saat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sehingga perlu meluangkan waktu lebih untuk memperkaya kosakata."Juga ada beberapa mahasiswa kesulitan beradaptasi dan frustasi karena kemampuan bahasa Inggrisnya kurang," sebutnya.Untuk itu, dia meminta pihak kampus nantinya dapat secara intensif memberi tutorial tambahan kepada mahasiswa. Baik itu cara membaca hingga mendengar pembendaharaan kata dalam bahasa Inggris."Jadi mereka dilatih terus kemampuan bahasa Inggrisnya dengan cara yang menyenangkan," tutupnya.(CEU)