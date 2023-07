Belajar Bahasa Inggris: Arti How Are You dan Cara Menjawabnya

Pengertian How Are You





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jawaban dari How Are You

1. I’m Fine

2. Very Well

3. I’m Great

4. Not Bad

5. So-so

6. I’m Hanging in There

7. I’ve Been Better

(REN)

Jakarta: Percakapan dalam bahasa Inggris kerap ditemui pertanyaan seperti How are you? Ini merupakan pertanyaan dasar ketika menyapa seseorang.How are you berarti ‘apa kabarmu’ dalam bahasa Inggris. Pertanyaan ini kerap dianggap basa-basi umum saat bertemu seseorang.Nah, kalau kamu ditanya how are you, sudah tahu akan menjawab apa? Kalau masih bingung, yuk simak artikel berikut yang akan membahas soal how are you dan cara menjawabnya dikutip dari laman Cakap:How are you berfungsi menanyakan kabarmu secara personal, seperti kondisi emosionalmu. Sedangkan, how are you doing cenderung menanyakan kabar di sekitarmu, seperti aktivitas selama satu hari. How are you doing juga biasa dipakai ketika bertemu teman yang sudah lama tak berjumpa.Selain how are you, adapula how are you doing. Keduanya memiliki maksud yang sama yakni menanyakan kabar dalam bahasa Inggris, namun fungsinya berbeda. Keduanya dibedakan oleh konteks percakapan antara kamu dengan lawan bicara.Ketika seseorang menanyakan how are you padamu, jawaban yang terlintas pertama kali i’m okay. Padahal, masih ada banyak kosakata bahasa Inggris yang dapat menjawab pertanyaan ini, berikut contohnya:I’m fine merupakan respons dari pertanyaan how are you yang paling umum diucapkan ketika kamu baik-baik saja. Kamu juga dapat mempersingkatnya menjadi fine dan tetap memiliki arti yang sama. Berikut contoh kalimatnya:Lizzie: How are you, Rudy? (Apa kabarmu, Rudy?)Rudy: I’m fine, thank you. (Aku baik-baik saja)Ketika kamu sedang merasa bersemangat, kamu bisa menjawab dengan very well. Jawaban dari how are you ini memiliki arti sangat baik. Berikut contoh kalimatnya:Lizzie: How are you, Rudy? (Apa kabarmu, Rudy?)Rudy: Very well. How about you? (Sangat baik, bagaimana denganmu?)Lizzie: Me too. (Aku juga)I’m great merupakan respons yang artinya tidak jauh berbeda dengan very well. Bedanya hanya kesan yang ditimbulkan ketika kamu mengucapkannya di mana akan terlihat lebih antusias atau bersemangat. Berikut contoh kalimatnya:Lizzie: How are you today, Rudy? (Apa kabarmu hari ini, Rudy?)Rudy: I’m great. How about you? (Kabar baik, bagaimana denganmu?)Lizzie: Me too. (Aku juga)Not bad memiliki arti ‘lumayan’ atau ‘tidak buruk’. Kamu dapat menggunakannya ketika kabarmu berada di antara baik dan buruk. Berikut contoh kalimatnya:Lizzie: How are you today, Rudy? (Apa kabarmu hari ini, Rudy?)Rudy: Not bad. How about you? (Lumayan lah, bagaimana denganmu?)Lizzie: I’m great. (Kabar baik)So-so memiliki arti yang sama dengan not bad, tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk.Ketika kamu masih bertahan di hari yang berat dan melelahkan, kamu dapat menggunakan frasa ini saat temanmu bertanya apa kabarmu.Jawaban ini biasa diucapkan ketika kamu keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Secara harfiah I’ve been better memiliki arti ‘aku pernah lebih baik’. Ketika kamu menjawab dengan frasa ini, bersiaplah untuk bercerita.Nah itulah penjelasan mengenai arti how are you serta jawabannya. Semoga membantu yaa.