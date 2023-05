Asking and Offering Help: Contoh Dialog Meminta dan Menawarkan Bantuan dalam Bahasa Inggris

Jakarta: Saat berinteraksi kita kerap meminta atau menawarkan bantuan kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris, hal itu dinamakan asking dan offering help.



Asking memiliki arti tindakan seseorang ketika meminta atau menanyakan sesuatu. Sementara Offering memiliki arti sebuah tindakan seseorang untuk menawarkan sesuatu.



Ada beberapa jenis kalimat yang bisa digunakan untuk Asking and Offering Help, di antaranya yakni:

Asking Help

Could you help me?

(Bisakah kamu membantu saya?)

I wonder if you could help me with this?

(Apakah kamu bisa membantu saya?)

I need your help, please.

(Aku butuh bantuanmu, tolong.)

Offering Help

Do you need some help?

(Apakah Anda membutuhkan bantuan?)

Can I help you?

(Ada yang bisa aku bantu?)

Would you like me to help you?

(Apakah kamu ingin aku bantu?)

Shall I help you?

(Haruskah aku membantu kamu?)

Contoh dialog Asking Help

A: Excuse me, I have a favor to ask. Could you help me carry this heavy box to my car?

(Permisi, aku ingin bertanya. Bisakah kamu membantuku membawa kardus yang berat ini ke mobilku?)

B: Of course! I'd be happy to assist you. Where is your car parked?

(Tentu saja! Aku tidak keberatan. Dimana mobil kamu diparkir?)

A: It's just around the corner in the parking lot. Thank you so much for your help!

(Di bagian sudut di tempat parkir. Terima kasih banyak atas bantuannya!)

B: You're welcome.

(Sama-sama)

Contoh Dialog Offering help

A: Excuse me, I noticed you're carrying a lot of bags. Can I help you with those?

(Permisi, aku lihat kamu membawa banyak tas. Maukah aku bantu membawanya?)

B: Oh, that's very kind of you! I appreciate the offer. Are you sure you don't mind?

(Kamu baik sekali! Terima kasih atas bantuannya. Kamu yakin tidak apa-apa?)

A: Absolutely! I have some free time and would be happy to assist. Where are you headed?

(Tentu saja! Aku sedang senggang dan akan senang jika dapat membantu. Kamu hendak ke mana?)

B: I'm actually heading to the bus stop just a few blocks away.

(Aku ingin pergi ke halte bis, hanya beberapa blok dari sini.)

A: Okay! Let me take a couple of those bags for you.

(Baiklah! Biarkan aku membawa sebagian tasmu)

B: Thank you so much.

(Terima kasih banyak)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Itulah contoh kalimat dan dialog asking dan offering help. Semoga membantu.



(Vania Augustine Dilia)

(WAN)