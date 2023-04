Manfaatkan 3 Beasiswa Ini untuk Kuliah di University of Arizona

1. Wildcat Tuition Scholarships





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Arizona University Tuition Scholarship Awards

3. University of Arizona National Scholars Tuition Scholarship

(REN)

Jakarta: Amerika Serikat menjadi salah satu negara favorit pelajar di seluruh dunia melanjutkan pendidikan tinggi . Hal ini lantaran negara adidaya itu punya segudang kampus ternama dunia, salah satunya University of Arizona.Kuliah di AS tentu bukan perkara mudah salah satunya karena biaya. Namun, Sobat Medcom tak perlu khawatir karena ada sejumlah beasiswa yang bisa kalian manfaatkan.Nah, University of Arizona menawarkan tiga beasiswa yang bisa kamu coba. Melansir situs daadscholarship.com, berikut tiga beasiswa yang bisa kamu manfaatkan untuk kuliah di University of Arizona Tahun Akademik 2024:Wildcat Tuition adalah beasiswa kuliah sarjana sangat kompetitif yang ditawarkan setiap tahun kepada sejumlah siswa internasional terpilih. Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa internasional baru dan mahasiswa pindahan.Beasiswa ini sebenarnya tergantung pada IPK sesuai dengan persyaratan yang tertera. Jadi, bagi Sobat Medcom yang memiliki IPK 4,0 maka akan menerima bantuan biaya hingga USD22.000. Namun, bila IPK kamu tetap antara 3,00 hingga 3,24 biaya bantuan yang diperoleh sebesar USD5.500.University of Arizona mengumumkan beasiswa penghargaan biaya kuliah Arizona senilai hingga USD32.000 hanya untuk 60 siswa yang tertarik untuk mendaftar di program gelar sarjana penuh pada 2023 hingga 2024. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ialah memiliki IPK di atas 3,0 dalam salah satu mata pelajaran di Universitas Arizona. Yuk segera daftar! Pendaftaran hanya dibuka hingga 1 Mei 2023, lho.Beasiswa ini dibuka bagi calon mahasiswa yang berkedudukan di Arizona. Mereka akan mendapatkan bantuan biaya sebesar USD18.000. Sedangkan, pelamar dari negara bagian non-Arizona akan mendapat beasiswa nasional USD3.000. Beasiswa tersebut hanya akan dibuka hingga 1 Mei 2023.Wah, beasiswanya sangat beragam ya. Dari mahasiswa nasional hingga internasional bisa mendapatkan beasiswa ini, lho. Adakah Sobat Medcom yang tertarik kuliah di University of Arizona? (