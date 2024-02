Keren! Startup Mahasiswa ITS, Include Raih Penghargaan ASEAN Digital Award 2024

(REN)

Jakarta: Startup atau perusahaan rintisan besutan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ), Include Technology, meraih prestasi internasional. Include meraih penghargaan Bronze Winner kategori Private Sector pada ASEAN Digital Award (ADA) 2024.Hasil itu turut mengantarkan Indonesia menjadi juara umum di ajang bergengsi tersebut. ADA merupakan penghargaan yang diberikan kepada bisnis, organisasi, atau individu yang telah memelopori produk atau layanan inovatif serta memberikan kontribusi signifikan dalam bidang digital di kawasan Asia Tenggara.CEO Include Technology, Singgih Ardiansyah menjelaskan, Include Technology merupakan perusahaan end-to-end smart Internet of Things (IoT) solution pertama di Indonesia. Startup berfokus mengurangi waktu rusak mesin (downtime) dan peningkatan efisiensi industri.“Layanan kami berupa rangkaian ekosistem yang dapat membantu mengatasi downtime pada industri dengan memberikan peringatan, data, dan analisis prediktif mengenai kondisi mesin,” tutur Singgih dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 16 Februari 2024.Singgih mengungkapkan perjalanan Include Technology sampai pada ADA 2024 cukup panjang dimulai sejak 2022. Saat itu, tim asuhan dosen Muhammad Nurif ini berhasil mengamankan Juara I kategori Private Sector pada ajang Indonesia Entrepreneur TIK (IdenTIK) 2022.Pencapaian ini membawa Include Technology berkesempatan mengikuti kurasi hingga terpilih untuk mewakili Indonesia di ADA 2024 bersama sejumlah tim lainnya. Melalui proses kurasi daring yang cukup lama, akhirnya pada November 2023, Include Technology diumumkan sebagai finalis ADA 2024 pada kategori Private Sector.Bersama empat finalis perwakilan Indonesia lainnya, Include Technology berkesempatan presentasi secara luring di depan 13 juri final ADA 2024 pada malam penganugerahan.Singgih dan tim yang masih menyandang status mahasiswa bangga dan bersyukur dapat bersaing pada skala profesional. Dia berharap sayap inovasi timnya dapat menjangkau berbagai bidang di dunia industri yang luas.“Semoga inovasi kami dapat terus bermanfaat bagi dunia industri di Indonesia,” tutur mahasiswa itu.Penganugerahan ADA 2024 digelar dalam Gala Dinner The 4th ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN) di Gardens by the Bay, Singapura, awal Februari 2024. Sebelumnya, startup ini juga telah berhasil meraih juara III University Startup World Cup 2023 yang diselenggarakan oleh Venture Cup Denmark pada September 2023.