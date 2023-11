KJP Plus Tahap II Cair Mulai 28 November, Simak Syarat dan Tahapannya

KJP Plus Tahap II Tahun 2023

1. SD/MI

Jumlah penerima jenjang SD/MI: 226.400 peserta didik Besaran dana terdiri dari biaya rutin Rp135.000 dan biaya berkala Rp115.000. Tambahan SPP untuk SD/MI Swasta untuk 6 bulan sebesar Rp130.000/bulan

2. SMP/MTs

Jumlah penerima jenjang SMP/MTs: 179.407 peserta didik Besaran dana terdiri dari biaya rutin Rp185.000 dan biaya berkala Rp115.000. Tambahan SPP untuk SMP/MTs Swasta untuk 6 bulan sebesar Rp170.000/bulan

3. SMA/MA

Jumlah penerima jenjang SMA/MA: 63.137 peserta didik Besaran dana terdiri dari biaya rutin Rp235.000 dan biaya berkala Rp185.000. Tambahan SPP untuk SMA/MA Swasta untuk 6 bulan sebesar Rp290.000/bulan

4. SMK

Jumlah penerima jenjang SMK: 105.583 peserta didik Besaran dana terdiri dari biaya rutin Rp235.000 dan biaya berkala Rp215.000. Tambahan SPP untuk SMK Swasta untuk 6 bulan sebesar Rp240.000/bulan

5. PKBM

Jumlah penerima jenjang PKBM: 1.736 peserta didik Besaran dana terdiri dari biaya rutin Rp185.000 dan biaya berkala Rp115.000.

Persyaratan penerima KJP Plus

Peserta didik dengan usia 6 tahun sampai dengan usia 21 tahun

Terdaftar sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta di Provinsi DKI Jakarta

Memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta

Memenuhi salah satu kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, sebagai berikut:

Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Anak Panti Sosial Anak Penyandang Disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas Anak dari Pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sudah kembali bersekolah

Tahapan mendapat bantuan dana KJP Plus 2023:

Kunjungi laman kjp.jakarta.go.id Klik menu periksa status penerima KJP Plus Masukkan NIK asli Anda Pilih Tahun Pilih Tahap Kemudian klik cek untuk tahu status penerima KJP Plus

