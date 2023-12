Unik! Taylor Swift Jadi Mata Kuliah Baru di Harvard dan Universitas Florida

Advertisement

Jakarta: Penyanyi asal Amerika Serikat , Taylor Swift akan jadi mata kuliah baru di Harvard University dan Universitas Florida. Pemilihan pelantun lagu Blank Space sebagai mata kuliah bukanlah tanpa alasan, kesuksesan Taylor Swift dalam membuat lagu, album, hingga tur yang dijalaninya sangat memberikan pengaruh besar terhadap generasi muda secara global.Di Harvard University , mata kuliah Taylor bernama "Taylor Swift and Her World" itu akan diajarkan oleh profesor yang juga merupakan Swifties (sebutan untuk fans Taylor Swift) Stephanie Burt, mulai tahun depan.Nantinya, mata kuliah ini akan melihat bagaimana musik, lirik, dan dampak budaya dari Taylor Swift mempengaruhi generasi muda.Selain itu, Burt juga menceritakan bagaimana akhirnya Harvard menjadikan penyanyi kelahiran 1989 ini sebagai mata kuliah, yakni karena lagu-lagu Taylor disebut terlibat dengan kanon sastra.Sebagai contohnya dalam lagunya yang berjudul ‘The Lakes’ dimana liriknya terdapat kalimat “tell me what are my Wordsworth” yang menyinggung tentang penyair romantis Inggris William Wordsworth yang menunjukkan hubungan dengan karya sastra klasik.Burt berharap kurikulumnya dapat memberikan siswa kesempatan untuk menganalisis seni yang mereka cintai, daripada memperkenalkan materi yang sepenuhnya baru. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap kepopuleran Taylor Swift, terutama bagi penggemar yang mungkin memiliki sedikit pengetahuan formal tentang analisis sastra.Sementara itu, Universitas Florida memberi nama mata kuliah ini dengan "Musical Storytelling With Taylor Swift and other Iconic Female Artists" yang akan diajarkan Profesor Melina Jimenez. Fokus pengajaran Jimenez adalah diskografi Taylor Swift yang menekankan pada aspek penulisan liriknya yang selalu menarik.Dilansir dari Billboard, Harvard dan Universitas Florida bukan satu-satunya universitas yang menyertakan kursus khusus tentang ratu pop ini. Ada juga Universitas Ghent di Belgia, Universitas Texas di Austin, Berklee College of Music, Universitas California, dan sebagainya.Taylor Swift juga bukan satu-satunya musisi yang pernah dijadikan sebagai mata kuliah. Ada juga mata kuliah tentang mantan anggota One Direction, Harry Styles, di Universitas Texas State. UC Berkeley juga menawarkan mata kuliah Nicki Minaj. Sementara itu, San Diego State menawarkan kelas tentang Bad Bunny.