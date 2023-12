Advertisement

Lirik Lagu You're Losing Me - Taylor Swift

Makna Lagu You’re Losing Me - Taylor Swift

Baca juga: Taylor Swift Temui Keluarga Penggemar yang Meninggal di Konsernya

(SUR)

Jakarta: Lagu milik Taylor Swift yang berjudul You're Losing Me saat ini tengah trending di Google Trends, Kamis, 30 November 2023. Lagu yang awalnya hanya dirilis dalam bentuk CD ini sukses membuat siapa saja yang mendengarnya terhipnotis karena makna dari lagunya yang begitu dalam.Melihat banyaknya penggemar menyukai lagu yang pertama kali dirilis pada 26 Mei 2023 itu membuat Taylor Swift akhirnya resmi merilis lagu You're Losing Me di berbagai platform musik seperti Spotify. Kabar dirilisnya lagu tersebut dibagikan langsung oleh Taylor melalui unggahan akun Instagram pribadinya.Sebelum merilis lagu tersebut di platform musik, Taylor juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya karena Taylor Swift meraih predikat Artis Teratas Global Spotify pada tahun 2023 ini.“Jadi aku mencoba memikirkan cara untuk mengucapkan terima kasih, dan banyak dari kalian yang memintaku untuk menayangkan “You’re Losing Me (From The Fault)” di streaming… jadi ini dia! Anda akhirnya dapat mendengarkan DI MANA SAJA sekarang,” tulis @taylorswift.Adapun, berikut Medcom.id telah menuliskan lirik dan makna lagu You're Losing Me.You say, "I don't understand, " and I say, "I know you don't"We thought a cure would come through in time, now, I fear it won'tRemember lookin' at this room, we loved it 'cause of the lightNow, I just sit in the dark and wonder if it's timeDo I throw out everything we built or keep it?I'm getting tired even for a phoenixAlways risin' from the ashesMendin' all her gashesYou might just have dealt the final blowStop, you're losin' meStop, you're losin' meStop, you're losin' meI can't find a pulseMy heart won't start anymoreFor you'Cause you're losin' meEvery mornin', I glared at you with storms in my eyesHow can you say that you love someone you can't tell is dyin'?I sent you signals and bit my nails down to the quickMy face was gray, but you wouldn't admit that we were sickAnd the air is thick with loss and indecisionI know my pain is such an impositionNow, you're runnin' down the hallwayAnd you know what they all sayYou don't know what you got until it's goneStop, you're losin' meStop, you're losin' meStop, you're losin' meI can't find a pulseMy heart won't start anymoreFor you'Cause you're losin' me'Cause you're losin' meStop (stop) 'cause you're losin' meMy heart won't start anymore ('cause you're losin' me)My heart won't start anymore ('cause you're losin' me)How long could we be a sad song'Til we were too far gone to bring back to life?I gave you all my best me's, my endless empathyAnd all I did was bleed as I tried to be the bravest soldierFighting in only your armyFrontlines, don't you ignore meI'm the best thing at this party(You're losin' me)And I wouldn't marry me eitherA pathological people pleaserWho only wanted you to see herAnd I'm fadin', thinkin'"Do something, babe, say something" (say something)"Lose something, babe, risk something" (you're losin' me)"Choose something, babe, I got nothing (got nothing)To believeUnless you're choosin' me"You're losin' meStop (stop, stop), you're losin' meStop (stop, stop), you're losin' meI can't find a pulseMy heart won't start anymoreLagu You're Losing Me sangat cocok didengarkan untuk yang baru saja putus cinta dan tengah merasakan galau yang berkepanjangan. Karena lagu ini menceritakan tentang sebuah hubungan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun namun ternyata hubungan tersebut tak cukup kuat untuk menjadi kisah yang lebih indah.Lagu You're Losing Me Taylor Swift menggambarkan kebahagiaan ketika di awal hubungan. Namun berubah menjadi hubungan tanpa arah dan saling menyakiti, serta salah satu pihak merasa berjuang sendirian agar hubungan tetap berjalan.Namun, di lagu You're Losing Me Taylor juga menyampaikan hal itu tidaklah cukup, sampai akhirnya hubungan tersebut harus berakhir dan tak ada jalan untuk kembali bersama lagi.