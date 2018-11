Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris Muhammadiyah Ditingkatkan

British Council dan Kedutaan Besar Inggris bekerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah untuk meningkatkan kompetensi guru Bahasa inggris guru-guru yang berada di bawah Muhammadiyah. Kerja sama ini ditandai dengan peluncuran kampanye program English For Indonesia.Direktur British Council Indonesia, Paul Smith mengatakan, program ini dilaksanakan dalam rangka membantu mengembangkan guru-guru Indonesia dalam menyampaikan materi Bahasa inggris yang interaktif untuk para siswa. Kerja sama dengan PP Muhammadiyah ini dipilih, karena ia melihat Muhammadiyah memiliki sejarah panjang dalam membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.“Kami bangga dapat bermitra dengan Muhammadiyah melalui program peningkatan kapasitas berbahasa inggris untuk para guru,” kata Paul di Gedung Pusat PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 27 November 2018.Pelatihan guru ini terdiri dari dua pilihan. Yaitu offlinedan online,tergantung pada pilihan dan kenyamanan guru tersebut, bertatap muka atau melalui akses web.“Kami optimis para pengajar dapat menemukan proses belajar mengajar yang lebih menarik, kreatif dan interaktif yang akan membantu motivasi siswa ketika belajar Bahasa inggris,” ujar Paul.Baca: Mahasiswa Bisa Antisipasi Mahalnya Biaya Hidup di Inggris Kedua pilihan pelatihan tersebut sama-sama diajarkan oleh pengajar ahli British. Jadi guru tersebut akan sama-sama mendapatkan pelatihan dari guru yang sudah profesional di bidangnya.“Integrasi situs web Teaching English yang dikembangkan dalam pelatihan ini oleh para pengajar ahli British Council juga akan membantu para guru dalam mengembangkan materi pembelajaran,” paparnya.Pelatihan tatap muka dan onlinediberikan oleh pelatih berpengalaman dari British Council yang berasal dari organisasi internasional terkemuka. Para guru nantinya juga akan memperlajari banyak strategi, metode dan materi belajar mengajar Bahasa inggris yang kreatif, interaktif dan up to date.Program pengembangan kapasitas guru ini terdiri atas, tiga Training of Trainers (ToT) secara langsung yang akan dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, serta online ToT. Juga terbagi dalam tiga edisi yang dapat disimak melalui EduMU ( aplikasi pendidikan digital Muhammadiyah) dan Facebook British Council Indonesia.(CEU)