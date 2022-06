IPB Satu-satunya Kampus Indonesia yang Masuk Ranking Dunia di Bidang Lingkungan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Institut Pertanian Bogor (IPB University) menjadi satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang menempati ranking dunia untuk bidang lingkungan. Hal tersebut tercatat di QS World University Rankings (QS WUR) by Subject Environmental Science 2023.IPB University ada di posisi 351 dunia berdasar keilmuan bidang lingkungan ini. Di level ASEAN, IPB University ada di posisi pertama yang masuk dalam Top 11 ASEAN setelah National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU) Singapore, Universiti Malaya (UM), Chulalongkorn University – Thailand, Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Teknologi Malaysia, Asian Institute of Technology – Thailand, Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Kasetsart University-Thailand.Di bidang ilmu lingkungan, kinerja IPB University relatif stabil di ranking yang sama, dengan score academic reputation 66,2, employer reputation 71,3, citation per paper 63,3 dan H index Citation 63,6.Rektor IPB University, Arif Satria menyampaikan bahwa environmental science ini penting kita tingkatkan terus kinerjanya. “Persoalan lingkungan ini sudah menjadi concern global. Saatnya perguruan tinggi untuk terus melakukan upaya peningkatan publikasi, kesiapan dan kualifikasi lulusan (graduate employability), internasionalisasi dan reputasi (academic and employer reputation), khususnya terkait ilmu-ilmu di bidang lingkungan, “ ujarnya.Baca juga: QS WUR by Subject, 3 Kampus Terbaik Bidang Biologi di Indonesia