QS WUR by Subject, 3 Kampus Terbaik Bidang Biologi di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Institut Pertanian Bogor (IPB University) menjadi perguruan tinggi terbaik bidang biologi di Indonesia berdasarkan pemeringkatan yang dikeluarkan QS World University Rankings (QS WUR) by Subject 2023 : Biological Sciences. Di urutan ke-2 dan ke-3 ada Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI).Ketiga perguruan tinggi Indonesia ini berada di rangking #551-600 dunia dalam bidang Biologi. "Sudah saatnya perlu target per bidang ilmu (subject) pada masing-masing fakultas atau sekolah untuk bisa masuk dalam QS WUR," kata Rektor IPB University, Arif Satria, Kamis, 16 Juni 2022.Dalam pemeringkatan QS WUR , IPB University saat ini, lanjutnya, baru ada di lima subjects yaitu Agricultural and Forestry, Environmental Science, Economic and Econometrics, Social Sciences and Management dan Biological Science.Arif juga menyinggung, secara keseluruhan tahun ini IPB University berhasil masuk Top 450 Dunia versi QS WUR 2023. IPB University tepatnya berada di urutan ke-449 dunia dan urutan ke-112 di Asia.Arif menyampaikan apresiasi kepada segenap warga IPB University atas capaian yang membanggakan ini, di mana IPB University berhasil melompat 62 tingkat dibandingkan tahun lalu.Rilis QS WUR ini menegaskan posisi IPB University dalam komunitas perguruan tinggi berkualitas di tingkat global. Beberapa bulan yang lalu, QS juga merilis pemeringkatan perguruan tinggi berbasis bidang ilmu (QS WUR by Subject).IPB University menempati peringkat 41 dunia dan urutan ke-1 di Asia di bidang pertanian dan kehutanan, yang merupakan mandat utama IPB University.Baca juga: Melompat 62 Peringkat, IPB Masuk Top 450 Dunia QS World University Rankings 2023