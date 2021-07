Rektor IPB Dinobatkan Sebagai 'Top Three Lecturers' di UNTA Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Arif Satria dinobatkan sebagai Top Three Lecturer pada Master’s Lecture Series on Sustainability yang diselenggarakan oleh University Network for Tropical Agricultural (UNTA) dan National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan. Penghargaan ini dikeluarkan oleh UNTA dan NPUST pada 14 Juli 2021 lalu."Alhamdulillah mendapat kiriman sertifikat penghargaan Top Three Lecturer pada Seri Kuliah Program Master dengan Topik Sustainability di bawah Program UNTA yang bekerja sama dengan NPUST di Taiwan," kata Arif, dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Juli 2021.Pemberian penghargaan ini erat kaitannya dengan pengembangan dan penerapan Sustainability Science. Sustainability Science adalah disiplin akademis yang berkembang menggunakan pendekatan transdisipliner untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian serta problem masyarakat global.Bidang ilmu yang muncul ini berkaitan dengan sistem alam dan sosial yang kompleks yang mempengaruhi keberlanjutan itu sendiri. IPB University sebagai perguruan tinggi berbasis pertanian secara luas, selama bertahun-tahun telah mengembangkan kurikulum terkait pentingnya integrasi ilmu-ilmu keberlanjutan (sustainability sciences) dalam pembangunan. Kurikulum tersebut tentunya telah mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang," ujar Arif.Baca juga: Profil Imam Nuryawan Mahasiswa Berprestasi IPB University 2021 Dikatakannya, berbagai mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa multigelar dari IPB University telah menganjurkan pendekatan transdisipliner. Salah satunya dengan membentuk berbagai konsorsium penelitian yang melibatkan ragam pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional."Di sisi lain, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) telah menjadi platform global dan dampaknya dipantau di tingkat nasional hingga perguruan tinggi, " jelasnya.