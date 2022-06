Dalam Sepekan, Mahasiswa USK Raih Juara Tingkat Nasional dan Internasional Sekaligus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ari Zonanda, Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) menorehkan prestasi membanggakan. Dalam seminggu, mahasiswa angkatan 2018 ini, berhasil meraih tiga juara/penghargaan tingkat nasional dan internasional sekaligus.Ari berhasil memperoleh Juara III Kompetisi Esai Nasional pada even Atma Jaya Communication Week 2022. Ajang yang digagas oleh Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan ini mengangkat tema “Quarter Life Crisis As A Phase Of Self-Maturation”.Pada kompetisi tersebut, Ari mengangkat judul Pengembangan Diri Berbasis Nilai-Nilai Qur’ani Sebagai Solusi Menghadapi Quarter Life Crisis dan Kesehatan Mental. Untuk pengumuman pemenang, diumumkan pada clossing caremony Jumat 27 Mei 2022.Berdasarkan study literatur yang dilakukan, Ari mendapatkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat statistik (BPS), menunjukkan 86 persen generasi millenial rentang usia 20 sampai 30 tahun mengalami Quarter Life Crisis seperti kekecewaan, kegelisahan, depresi, frustasi dan lainnya.Berbagai penelitian menujukkan bahwa generasi millenial masa kini kerap merasa pesimis terhadap potensi diri, insecure terhadap masa depan orang lain. Bahkan sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan teman yang seumuran dan mengakibatkan cenderung depresi, cemas, tidak tegas dalam mengambil keputusan, putus asa atas kegagalan, tidak mentoleransi diri, merasa terjebak dalam keadaan sulit dan gangguan kesehatan mental.“Maka oleh karena itu, sangat diperlukan internalisasi nilai-nilai qur’ani dalam pengembangan diri dalam menghadapi Quarter Life Crisis dan kesehatan mental,” katanya.Selang satu hari setelah kompetisi Esai Nasional, Ari kembali berhasil meraih Juara I Opinian Writing Competition dalam even Pekan Ilmiah Kreativitas Mahasiswa (PIKM) Universitas Malikussaleh (Unimal). PIKM ini mengusung tema “Wujudkan Pemikiran Ilmiah Dengan Penuh Warna Kreativitas Inovatif Dalam Sebuah Karya”.Pengumuman tersebut diumumkan secara lansung di Unimal dan ditayangkan melalui YouTube channel UNIMAL TVT, Sabtu 28 Mei 2022. Dalam pengumuman tersebut Ari Zonanda berhasil menduduki juara pertama.Sedangkan untuk juara dua diraih oleh Universitas Sumatera Utara dan juara tiga diraih oleh Universitas Riau. “Alhamdulillah saya berhasil meraih juara 1 dengan judul karya Pengembangan UMKM Berbasis Financial Technology Dan E-Commerce Guna Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030,” ujar Ari dikutip dari laman USK, Sabtu, 1 Juni 2022.Tak sampai sepekan setelai, Ari kembali menoreh prestasi di kancah internasional, dengan predikat top 10 karya terbaik lomba menulis opini CWC event CREATIVE WRITING COMPETITION WITH yang di selenggarakan PPI Unit Emirat Arab (UEA).Lomba ini mengangkat tema “Efektivitas Penggunaan System Pembelajaran Dari Pasca Pandemic”. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari bebagai kalangan mulai dari pelajar dan dosen. Pada kompetisi ini Ari mengangkat judul karya “Pemanfaatan Artificial Intelligence Dan IOT Sebagai Solusi Efektif Pembelajaran Di Era New Normal.Pengumuman tersebut diumumkan pada clossing caremony secara di media social PPI UEA, Jumat 1 Juni 2022. Sebelumnya, Ari telah memenangi juara tiga kompetis menulis artikel nasional bidang pariwisata halal di Aceh pada event RAPIMNAS NASIONAL yang di laksanakan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.Sebagai mahasiswa yang gemar riset dan literasi, Ari telah meraih lebih dari 40 prestasi dan penghargaan nasional maupun internasional dan mendapatkan penghargaan sebagai Aktivis Prestasi Kompetisi SALMAN ITB dan Mahasiswa Prestasi Utama FISIP USK.Baca juga: Tim USK Kembangkan Kurikulum Magister Ind4.0 di Yunani