UI Raih Penghargaan Ruang Publik Ramah Sepeda

Depok: Universitas Indonesia (UI) menerima penghargaan pada kategori ruang publik ramah sepeda, di ajang Bike To Work Award 2021. Ini merupakan ajang pemberian penghargaan dari Bike to Work (B2W) Indonesia kepada instansi yang berkomitmen dan konsisten mendorong budaya bersepeda.Kepala Biro Humas UI Amelita Lusiana mengatakan, pihaknya menyambut positif penghargaan ini. Selain adanya sepeda kuning di kampus, kata dia, UI juga melakukan penghijauan lewat pemeliharaan taman dan hutan kota di UI."Semua hal itu, membawa kami meraih The 2021 Most Sustainable University in Indonesia dari UI GreenMetric, yaitu lembaga pemeringkatan perguruan tinggi pertama di dunia berbasis komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup di kampus," kata Amelita dalam keterangannya, Kamis, 23 Desember 2021.Jalur sepeda dengan track lingkar dalam kampus UI dimulai dari asrama mahasiswa hingga halte Resimen Mahasiswa. Kemudian, menuju halte stasiun UI. Fasilitas jalur sepeda ini tidak hanya sebagai sarana olahraga bagi sivitas akademika UI dan masyarakat, namun juga sebagai bagian dari konsep green campus yang terus dikembangkan oleh UI.B2W Indonesia adalah sebuah gerakan sosial yang memiliki visi terciptanya kualitas hidup yang lebih baik dengan bersepeda. Organisasi ini mempunyai misi meningkatkan jumlah pesepeda untuk beraktivitas sehari-hari dan terciptanya jalur prioritas sepeda.Baca: UI dan Universitas Ochanomizu Gelar Simposium Bahas Kepemimpinan Perempuan B2W Indonesia mengedepankan pilar advokasi, edukasi, kampanye, sosial dan kolaborasi seiring dengan kegiatan berorganisasi yang semakin dinamis. Selain itu, diperlukan motivasi berserikat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan sosial di sekitar.B2W Indonesia mengajak masyarakat untuk berkolaborasi bersama dalam mewujudkan kegiatan B2W Award Tahun 2021, yaitu mendorong kota-kota di Indonesia untuk mewujudkan kota ramah sepeda.Mengusung tajuk 'Kota Ramah Bersepeda', B2W Award 2021 menilai kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis keamanan, keselamatan, dan kenyamanan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh.Selain itu, B2W Indonesia juga mengasesmen kebijakan dari kota tersebut terkait program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya kemanan, keselamatan dan kenyamanan bersepeda bagi sebuah kota."Bagi kami sangat penting Bike To Work untuk Indonesia membagikan kemajuan terbarunya melalui banyak ide, program, gagasan, semangat yang mengedepankan nilai-nilai advokasi, edukasi, kampanye, sosial, dan kolaborasi," ujar Ketua B2W, Fahmi Saimima.