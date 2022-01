10 Tokoh Inspiratif Indonesia yang Berprestasi di Kancah Dunia

1. Ario Anindito

2. Novalia Pishesha

Novalia Pishesha (kanan). Foto: Dok. ITS

3. Griselda Sastrawinata

Jakarta: Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam dan budayanya saja, namun juga sumber daya manusia dengan segudang prestasinya. Tak aneh, jika sederet putra putri Indonesia yang namanya harum, tersohor dan diakui di dunia.Nama putra putri Indonesia harum di kancah dunia lewat karyanya di berbagai bidang. Nah, berikut ini ada 10 tokoh inspiratif dari Indonesia yang punya prestasi di dunia Internasional yang dikutip dari lama Ruangguru, simak yuk:Ario Anindito adalah komikus asal Bandung yang pada 2020 lalu, ditunjuk untuk mengerjakan proyek komik Marvel, “Star Wars: The High Republic”. Komik ini mengambil latar belakang ratusan tahun sebelum film “Star Wars: Episode I”, yakni sebelum ada keluarga Skywalker.Ini bukan pertama kalinya Ario terlibat dalam pembuatan komik Star Wars produksi Marvel, lho! Sebelumnya, Ario pernah menggarap komik bertajuk “Star Wars Annual”, tepatnya pada tahun 2015. Pada project komik Star Wars kali ini, Ario berperan sebagai co-creator, yang bertanggung jawab untuk mendesain karakter-karakter dan planet baru dalam Star Wars.Novalia Pishesha adalah seorang junior fellow atau peneliti junior di Society of Fellows, Universitas Harvard, yang berhasil menemukan kandidat baru vaksin covid-19 pada 2021 lalu. Kandidat vaksin baru yang ia temukan ini lebih kompatibel dengan teknologi yang ada di Indonesia. Selain itu, kandidat vaksin ini juga lebih murah dan mudah untuk diproduksi, serta lebih mudah untuk didistribusikan.Baca juga: Unik, Kisah Robot yang Jadi Siswa dan Bersekolah di Jerman Pada awal November 2021 lalu, Novalia menerbitkan jurnal ilmiah mengenai kandidat vaksin covid-19 berbasis protein yang ia kembangkan pada jurnal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).Ia beserta timnya mengujicobakan vaksin yang dapat menyasar langsung sel-sel penyaji antigen (antigen-presenting cells/APCs) tersebut terhadap tikus muda dan tua. Hasilnya, metode tersebut dapat memicu kekebalan tubuh tikus terhadap SARS-CoV-2 dan variannya.Griselda Sastrawinata merupakan wanita asal Indonesia yang sukses menjadi animator. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Shrek. Griselda terlibat dalam penciptaan beberapa tokoh karakter dalam film Shrek ini.Setelah sebelumnya bekerja di Dreamworks, Griselda saat ini sukses bekerja di Walt Disney Studios. Griselda dipercaya sebagai salah satu visual development artist dalam film animasi Disney bertajuk “Moana”.Selain itu, Griselda juga terlibat dalam film animasi Disney lainnya yakni Frozen 2. Di Frozen 2, ia dipercaya untuk mendesain kostum Anna, karakter utama, serta kostum untuk karakter lainnya.