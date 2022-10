Keren! Penelitian Skripsi Mahasiswa Unpad Raih Penghargaan di Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mahasiswa program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muhammad Fauzan Fithraturrahman meraih prestasi pada ajang International Conference on Sciences, Engineering, and Education (Icon-SEE) 2022” di National Sun Yat-sen University, Taiwan.Pada ajang tersebut, Fauzan berhasil meraih penghargaan “Best Poster International” pada kategori Environmental and Natural Science berdasarkan karya tulis ilmiah yang diajukan. Karya ilmiah yang diangkat Fauzan berjudul “Characteristics of Water Mass and Water Column Stability on the West Coast of Sumatra in 2009-2019”.Karya ilmiah ini merupakan penelitian skripsi Fauzan dengan dosen pembimbing utama Noir Primadona Purba, M.Si., Ibnu Faizal, M.T., yang merupakan dosen Ilmu Kelautan Unpad , serta Prof. Dr.ing. Widodo S. Pranowo dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penelitian tersebut menjelaskan kondisi karakteristik Pantai Barat Sumatera pada periode 2009-2019.Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana karakteristik perairan dan interaksi laut-atmosfer berpengaruh pada perairan Pantai Barat Sumatera. Hasil penelitian ini kemudian dituangkan menjadi poster ilmiah yang menyajikan pembahasan bagaimana karakteristik serta stabilitas kolom air di Pantai Barat Sumatra.“Sebagaimana diketahui bahwa perairan barat Sumatra merupakan perairan yang sangat penting dilihat dari sisi oseanografi. Berbagai kejadian memperlihatkan bahwa wilayah ini terhubung dengan perairan lainnya,” tutur Noir.