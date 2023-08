Peluang Sandiaga jadi Cawapres Ganjar Disebut Makin Terbuka

Jakarta: Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Romy merespons bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Ia menilai komposisi koalisi partai politik (parpol) saat ini makin membuka peluang Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Nasional PPP Sandiaga Salahuddin Uno jadi cawapres Ganjar Pranowo."Karena komposisi ini memperbesar peluang Pak Sandi, sebagai cawapres Mas Ganjar. Juga ini akan melecut semangat koalisi partai-partai pengusung Ganjar Pranowo untuk all out dengan semangat now or never!," kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy alias Romy melalui keterangan tertulis, Minggu, 13 Agustus 2023.Ia mengatakan komposisi poros koalisi sudah menggambarkan bakal capres yang akan bertarung. Mereka ialah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan."Kemungkinan akan mengerucut kepada tiga capres," ucap Romahurmuziy.Romahurmuziy juga menyinggung soal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang merupakan poros bersama PPP, Partai Golkar, dan PAN. Ia menyebut bubarnya KIB sudah diprediksi saat adanya perbedaan dukungan ke capres.Di sisi lain, PPP justru yang lebih dulu mendeklarasikan dukungan ke bakal capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo. "Otomatis hari ini pula lah 'peresmian' bubarnya KIB alias goodbye KIB! Kami tak terkejut," ucap Romahurmuziy.Golkar bersama PAN resmi mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 melalui deklarasi bersama. Artinya, poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) kini diisi empat partai, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN.Bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi KKIR secara tidak langsung membuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar. Sebab, satu anggota KIB lainnya yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih merapat ke PDI Perjuangan yang mengusung bakal capres Ganjar Pranowo.((ADN))