Mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj Tegaskan 100 Persen Dukung AMIN

Jakarta: Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Said menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan AMIN."Saya dukung (pasangan AMIN), 100 persen," kata Said saat menghadiri haul KH Bisri Syansuri ke-45 di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 13 Januari 2024.Said menjelaskan ia mengaku sudah lama kenal dengan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar. Ia pernah tinggal bertetangga dengan pria yang akrab disapa Cak Imin."Mantan tetangga saya, akhil aziz, Dr Abdul Muhaimin Iskandar yang Insyaallah akan berhasil dengan mudah menjadi wakil presiden RI. Ini mantan tetangga saya," ungkap Said.Meski demikian, Said mengaku bukan siapa-siapa saat ini. Ia bukan lagi sebagai Ketua Umum PBNU dan ketua partai politik.Hal itu tidak membuat Said mengurungkan deklarasi dukungannya terhadap AMIN . Said mengibaratkan dirinya sebagai seekor semut pada saat Nabi Ibrahim AS dibakar Raja Namrud.Kala itu, semut bersama binatang besar seperti macan dan gajah berupaya meniup api untuk memadamkan pembakaran terhadap Nabi Ibrahim. Binatang besar merendahkan peran semut dalam memadamkan api."Oleh gajah, oleh macan diketawain. 'Semut, semut, kamu itu enggak efektif. Apa gunane kamu? Tiupanmu enggak ada gunanya. Enggak ada pengaruhnya apa-apa'. Jawabe semut, 'Saya tahu saya sadar tiupan saya, enggak ada apa-apa dibanding tiupanmu yang besar-besar. Tapi ini merupakan simbol, tanda bahwa saya berada di pihak Ibrahim, bukan di pihak Namrud'," ungkap Said.