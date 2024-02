Prabowo Was-Was Jelang Debat Besok, Timnas AMIN: Anies Sudah Biasa

Jakarta: Tim Pemenangan Nasional (Timnas) capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar (AMIN) merespons pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait debat terakhir pada Minggu, 4 Februari 2024. Hal ini terkait pengakuan Prabowo yang was-was menjelang debat pamungkas itu."Ya itu candaan dari Pak Prabowo ya," kata Co-captain Timnas AMIN, Sudirman Said di Markas Pemenagan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024.Sudirman mengatakan yang terpenting Anies Baswedan tetap melakukan persiapan sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama terkait tema yang disiapkan penyelenggara pemilu tersebut. Kemudian, panggung debat dinilai sudah biasa bagi capres Anies."Bagi Pak Anies ini bukan hal yang baru forum begini-begini (debat). Just another forum lah kira-kira begitu. Tapi beliau siapkan dengan baik seluruh materinya, antisipasi pertanyaan dari berbagai pihak, baik dari panelis maupun moderator," ungkap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.Namun, Sudirman tak memastikan ada atau tidak persiapan khusus dari Anies Baswedan menjelang debat terakhir pada Minggu, 4 Februari 2024. Menurut dia, yang terpenting adalah istirahat yang cukup."Karena kan luar biasa selama berapa pekan ini, satu bulan ini beliau fokus untuk persiapan fisik dan juga materi," pungkasnya.Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku was-was jelang debat kelima Pilpres 2024 yang akan digelar esok, 4 Februari. Pasalnya di debat sebelumnya, Prabowo diberi nilai 11 dari 100 oleh capres Anies Baswedan.Saat bertemu dengan pendukungnya di Makassar, Sulawesi Selatan, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto lagi-lagi menyinggung soal nilai 11 dari 100 yang muncul dalam debat ketiga Pilpres. Prabowo mengaku was-was menghadapi debat terakhir itu. Ia khawatir diberi nilai 0 pascadebat sambil berkelakar."Aku was-was menghadapi debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, gak tahu nanti dikasih nilai berapa. Mungkin dikasih nol," ujar Prabowo di GOR Sudiang, Makassar, Jumat 2 Februari 2024.((LDS))