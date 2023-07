Tiga Besar Capres

Jakarta: Survei Indikator Publik Nasional (IPN) mencatat bakal calon presiden ( capres ) Prabowo Subianto menggerus Ganjar Pranowo jika head to head pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 . Publik akan cenderung memilih Prabowo."Hasil survei menunjukkan bila Prabowo berhadapan secara head to head dengan Ganjar maka kompetisi akan dimenangkan oleh Prabowo," kata peneliti senior IPN Ike Sihotang dalam rilis survei daring bertajuk 'Kecenderungan Pilihan Publik Terhadap Capres-cawapres dan Perilaku Pemilih Jelang Pemilu 2024', Senin, 10 Juli 2023.Prabowo memperoleh elektabilitas 52,1 persen dan Ganjar 38,5 persen. Sementara, masih tersisa 9,4 persen yang belum menentukan pilihan."Prabowo akan keluar sebagai pemenang sekalipun seluruh publik yang belum menentukan pilihan menjatuhkan pilihan ke Ganjar semua," ujar Ike.Temuan survei juga menunjukkan Prabowo keluar sebagai pemenang bila berhadapan secara head to head dengan Anies Baswedan . Prabowo memperoleh 51,4 persen; Anies 31,9 persen; dan 16,7 persen belum punya pilihan."51,4 persen merupakan Raihan yang absolut didapatkan oleh Prabowo. Sehingga, bila yang belum menentukan pilihan diraih seluruhnya oleh Anies sekalipun tetap tidak akan mampu mengalahkan Prabowo," ujar Ike.Prabowo tercatat masih urutan pertama sebagai figur capres yang dipilih responden. Totalnya 42,3 persen.Ganjar menyusul dengan perolehan 37,4 persen dan Anies 17 persen. Sebanyak 3,3 persen responden belum menjatuhkan pilihan."Dalam simulasi tiga besar capres, Prabowo masih tak bergeming di posisi pertama," kata Ike.Survei tersebut dilakukan pada 17-27 Juni 2023 dengan kriteria responden 17 tahun ke atas atau pernah menikah. Total 1.200 responden dan tersebar secara proporsional di 34 provinsi.Teknik sampling serta teknik pengumpulan data dengan metode multistage random sampling dan direct interview. Margin of error dari survei ini yakni 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.((ABK))