Bidik Pemilih Milenial, Relawan Jokowi-Ma'ruf Pilih Kampanye Kreatif

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin konsisten membangun kampanye kreatif untuk memenangkan Pemilu Presiden 2019. Semua dilakukan untuk menciptakan suasana politik yang menyenangkan dan jauh dari hoaks.Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Deddy Yevry Sitorus mengatakan Rumah Aspirasi Rakyat 01 rutin menggelar acara bertema anak muda dan nasionalisme untuk menggugah pemilih, khususnya pemilih muda, mendukung dan berperan aktif memenangkan Jokowi-Ma’ruf."Kita mau membangun politik yang fun, politik yang menyenangkan supaya semua menikmati pesta demokrasi tanpa hoaks dan tidak saling menenggelamkan," ungkap Deddy, di Rumah Aspirasi Rakyat, di Jakarta Pusat, Minggu, 25 November 2018.Kepala Rumah Aspirasi Rakyat 01 itu menyampaikan, persaingan politik jangan sampai membuat pemilih jengah dan antipati pada pemilu. Dengan alasan itu, kata Deddy, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf terdorong membuat berbagai kegiatan menarik yang jauh dari ketegangan politik seperti pagelaran musik, diskusi terkait program dan pemilu, stand up comedy, lomba make up, dan berbagai kegiatan lainnya."Kami mengaktivasi kelompok pemilih, khususnya pemilih muda supaya tidak terjebak politik yang penuh konflik," ungkap Deddy.Pada Minggu 25 November pagi hingga malam nanti, digelar berbagai kegiatan dan pertunjukan musik di Rumah Aspirasi Rakyat 01, di Jakarta Pusat. Suasana di Rumah Aspirasi Rakyat 01 makin meriah dengan penampilan The Rain sebagai bintang tamu yang membawakan lagu-lagu andalannya, di antaranya Terlatih Patah Hati. Tina Toon tak mau ketinggalan dengan menyanyikan lagu bertema nasionalisme.Pada malam nanti, grup band yang khusus membawakan lagu-lagu Queen, Second Born, bakal menambah kehangatan suasana di Rumah Aspirasi Rakyat 01 yang penuh sesak oleh relawan serta masyarakat dari wilayah Jabodetabek.Adapun Rumah Aspirasi Rakyat 01 jadi simpul berkumpulnya relawan Jokowi-Maruf dengan kegiatan yang kreatif dan inspiratif.(ALB)