Relawan Jokowi se-Indonesia Matangkan Pemenangan Nasional

Relawan pendukung calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin, menggelar konsolidasi nasional di Rumah Aspirasi Rakyat, di Jakarta Pusat, Minggu, 25 November 2018. Konsolidasi membahas kesiapan relawan memenangkan Jokowi-Maruf di daerah.Konsolidasi dipimpin Wakil Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Mustar Bona Ventura dan Muhammad Yamin. Adapun peserta merupakan pimpinan organisasi relawan pendukung pasangan nomor urut 01 tersebut, dari seluruh Indonesia."Kemenangan bisa kita raih bukan hanya dengan menyampaikan keberhasilan Pak Jokowi, bukan hanya teks, tapi juga menyiapkan infrastruktur pemenangan di daerah," kata Mustar melalui siaran persnya, Minggu, 25 November 2018.Mustar menambahkan, bersama para relawan, dibahas juga rencana menggelar Musyawarah Kerja Nasional relawan Jokowi-Maruf. Rencananya, Mukernas Relawan Jokowi-Maruf digelar di Bogor, Jawa Barat, pada Desember 2018."Mukernas untuk menyamakan narasi dan kerja, semua terpimpin dan tidak bergerak sendiri-sendiri," ujarnya.Mustar menyampaikan, kerja 700 kelompok relawan dalam memenangkan Jokowi-Maruf akan semakin mudah saat selaras dengan kerja 162.000 calon anggota legislatif dari partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf. Penyelarasan kerja memenangkan Jokowi-Maruf, kata Mustar, menjadi fokus yang terus dikuatkan bersama Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf."Kita rapikan tim kemenangan hingga TPS. Jangan jemawa, kita menangkan Jokowi di Jabar, Jatim, Sumatera, DKI Jakarta, Banten dan daerah lainnya," ujar Mustar.Konsolidasi relawan Jokowi-Maruf dihadiri kelompok relawan dari JPKP, Mak-Mak Djos, Laskar Jokowi, Kita Jokowi, dan lainnya, termasuk ormas sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi.Selain konsolidasi relawan, digelar juga pertunjukan musik yang menampilkan grup musik dari sejumlah sekolah di Jabodetabek. Pada sore dan malam hari, acara diramaikan Stand Up Comedy, penampilan grup band The Rain dan Second Born yang khusus membawakan lagu karya grup musik Queen.(ALB)