Harga Komoditas Pecut Penjualan Isuzu D-Max

Komoditas sumber perkebunan dan sektor pertambangan di Indonesia, saat ini sedang mengalami peningkatan cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa bulan ini, ikut mendongkrak penjualan di sektor otomotif. Bukan hanya segmen kendaraan komersial yang bersentuhan langsung dengan operasional perusahaan perkebunan dan pertambangan, tapi kendaraan penumpang juga ikut terdongkrak.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut setelah semakin membaiknya harga dan permintaan global, khususnya barang-barang komoditas Indonesia pada Agustus 2021. Contohnya, batu bara yang naik 11,04% (mtm) dan CPO sebesar 6,85% (mtm).Chief Operation Officer (COO) PT Astra International Tbk-Isuzu Sales Operation (AI-ISO/Astra Isuzu) Yohanes Pratama menjelaskan, segmen kendaraan penumpang Astra Isuzu, khususnya Isuzu D-Max, ikut meningkat seiring melonjaknya harga komoditas.Baca Juga:Bahkan, penjualan diyakini akan terus tumbuh dengan hadirnya wajah baru All New Isuzu D-Max 4x4 1.9L. Mobil pikap kabin ganda andalan Astra Isuzu ini resmi diluncurkan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE-BSD City, Tangerang, Banten yang digelar 11-21 November 2021.Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada September 2021, terjadi peningkatan penjualan signifikan untuk produk Isuzu D-Max baik whole sales maupun retail sales. Untuk whole sales Isuzu D-Max year to date (ytd) September 2021 tercatat meningkat 181,9%, sedangkan, retail sales (year to date) September 2021 tercatat naik 93,3%.Yohanes memaparkan, mobil tersebut memiliki sejumlah keunggulan dibanding kompetitor. Di antaranya mesin diesel commonrail RZ4E-TC yang lebih kompak berkekuatan 1.900 cc dengan teknologi blue power. Tenaga yang dihasilkan lebih besar, 150PS, tetapi lebih efisien dalam pemakaian bahan bakar. Memboyong transmisi manual baru 6 tingkat percepatan, torsi besar, dan RPM rendah (35.7/1.800-2.600).