Personalisasi Hyundai Creta Sesuai Keinginan Konsumen, Tersedia 10 Paket Fitur

(ERA)

Persaingan di segmen crossover di Indonesia cukup padat dengan adanya Honda HR-V, Toyota C-HR, Suzuki SX4 S-Cross, dan kini ketambahan Hyundai Creta. Untuk model terakhir yang disebutkan, model tersebut bahkan bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan pemiliknya.Pabrikan asal Korea Selatan tersebut menyediakan layanan My Own Creta memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk memilih fitur sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan minat pemiliknya. Beberapa fitur yang dapat dipilih pelanggan dari layanan ini adalah eksterior, interior, panoramic sunroof, warna, berbagai fitur keselamatan dan kenyamanan, dan beberapa aspek lainnya.Head of Sales Operations Hyundai Motors Indonesia, Constantinus Herlijoso, menyebutkan Creta tersedia dalam varian Active, Trend, Style, dan Prime dengan harga mulai dari Rp279 hingga Rp399 juta (on the road DKI Jakarta). Namun bagi konsumen yang ingin melakukan personalisasi, makanya hanya bisa memilih varian entry level Active dan kemudian menambahkan fitur yang diinginkan."Konsumen yang inginkan My Own Creta bisa memilih varian Active dan kemudian menambahkan fitur-fitur yang diinginkan. Seperti contoh menambahkan sunroof, sound system BOSE, atau lampu LED. Sedangkan bagi yang inginkan fitur lengkap, bisa langsung membeli varian Prime," ungkap Herlijoso di GIIAS 2021.Secara keseluruhan ada 10 paket fitur yang tersedia untuk ditambahkan dengan total 9.000 kombinasi. Konsumen bisa melakukan ini melalui situs resmi mereka, dan bisa dilakukan oleh siapa saja (tidak hanya oleh konsumen Hyundai).Konsumen juga tidak perlu khawatir karena mobil tersebut juga akan mendapatkan perlindungan garansi 4 tahun atau 100.000 kilometer, gratis biaya jasa perawatan berkala 5 tahun atau 75.000 ribu, dukungan darurat di jalan, dan berbagai layanan purna jual lainnya.