Mayoritas Warga di 10 Negara Paling Bahagia Tak Anggap Agama Penting, Kenapa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Setiap tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan kebahagiaan dunia atau World Happines Report. PBB mengurutkan 156 negara berdasarkan tingkat kebahagiaan penduduknya.Alhasil, selama tujuh tahun terakhir, negara-negara nordik mendominasi 10 negara paling bahagia di dunia. Berikut 10 besar negara paling bahagia dan skornya di 2020:1. Finlandia (7.809)2. Denmark (7.646)3. Switzerland (7.560)4. Iceland (7.504)5. Norway (7.488)6. Netherlands (7.449)7. Sweden (7.353)8. New Zealand (7.300)9. Austria (7.294)10. Luxembeg (7.238)Dari 10 negara paling bahagia di dunia ini ada catatan yang menarik. Hal ini diungkapkan oleh intelektual Denny JA dalam esainya "Mengapa Top 10 Negara Paling Bahagia, Mayoritas Warga Tak Lagi Menganggap Agama Penting?"Denny menggunakan dua data dari hasil riset yang kredibel, yakni World Happines Report dan Gallup Poll. Kedua data itu membuat daftar negara berdasarkan pertanyaan “Seberapa penting agama dalam hidupmu?”.Denny menjelaskan, hasil riset Gallup Poll pada 2009 ini hanya mengajukan pertanyaan yang sederhana: Apakah agama itu penting dalam hidupmu sehari hari? (Is religion important in your daily life?) dengan jawaban 'Yes' atau 'No'.Berdasarkan jawaban itu, Gallup Poll menyusun daftar negara berdasarkan presentase 'Yes'. Maka, tersusunlah 149 negara dalam berbagai kategori. Di atas 90 persen warga negara menyatakan agama penting dalam hidupnya sehari-hari.Yang paling rendah, yakni di bawah 40 persen, menyatakan agama itu penting dalam hidupnya sehari-hari. “Alias mayoritas menganggap agama tak lagi penting dalam kehidupan sehari- hari,” ujar Denny.Berdasarkan dua data tersebut ia menggabungkan untuk menghasilkan peringkat top 10 negara yang membuat warga bahagia dengan presentase seberapa penting agama bagi hidup sehari- hari mereka. Dan hasilnya seperti berikut:1. Finlandia (28 persen)2. Denmark (19 persen)3. Switzerland (41 persen)4. Iceland (tak ada data)5. Norway (22 persen)6. Netherlands (33 persen)7. Sweden (15 persen)8. New Zealand (33 persen)9. Austria (55 persen)10. Luxembeg (39 persen)Dari data tersebut dapat terlihat bahwa 8 dari 9 negara yang warganya paling bahagia tidak menganggap agama sebagai hal penting dalam hidupnya. Tercatat, hanya satu yakni Austria, yang di atas 50 persen warganya menganggap agama penting.“Di Swedia bahkan hanya 15 persen populasi menganggap agama itu penting. Di Denmark, hanya 19 persen warganya menganggap agama itu penting,” kata Denny.