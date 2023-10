Tanggal 13 Oktober Memperingati Hari Apa? Ini Penjelasannya

Fatha Annisa • 13 Oktober 2023 14:58



Jakarta: Bagi masyarakat Indonesia, 13 Oktober bukanlah tanggal yang spesial atau istimewa. Namun, sebenarnya ada momen unik yang dirayakan pada tanggal ini, lho! Apa saja momen unik yang dirayakan pada tanggal 13 Oktober setiap tahunnya? Yuk, simak penjelasannya berikut ini! No Bra Day dan Sejarahnya No Bra Day atau Hari Tanpa Bra jatuh setiap tanggal 13 Oktober setiap tahunnya. Ini memang bukan hari nasional yang ditetapkan secara resmi, namun sudah banyak orang dari berbagai belahan dunia merayakannya. Dilansir dari laman The Sun, yang menginisiasi No Bra Day adalah seorang ahli bedah plastik asal Kanada, dr Mitchell Brown, saat ia berada di Women's College Hospital dan Toronto General Hospital. Mulanya, peringatan ini bernama BRA (Breast Reconstruction Awareness) DAY. Perayaan ini bermaksud mendorong pengidap kanker payudara untuk melakukan operasi rekonstruktif. Pada Juli 2011, seorang wanita dengan nama samaran Anastasia Donuts menggagas Hari Tanpa Bra dan membuat situs web untuk mempromosikan acaranya. Lalu pada 2012, perayaan ini diadopsi oleh Amerika Serikat untuk menjadi hari libur yang dikenal sebagai No Bra Day. Sejak tahun 2013, No Bra Day diperingati setiap tanggal 13 Oktober bersamaan dengan peringatan Bulan Kesadaran Kanker Payudara. Kendati demikian, No Bra Day belum diakui secara resmi oleh organisasi penelitian kanker mana pun dan bukan bagian resmi dari Bulan Kesadaran Kanker Payudara oleh WHO. Masyarakat merayakan peringatan ini sebagai dukungan terhadap penyintas kanker payudara. Melalui momen ini, para perempuan diharapkan dapat lebih waspada terhadap bahaya kanker payudara. Pasalnya, sebagian orang menganggap menggunakan bra terlalu ketat dengan jangka waktu lama dapat memicu kanker payudara. Mengutip laman National Institutes of Health, tidak ada kaitan antara penggunaan bra dengan kanker payudara. Namun, laman Cancer Council mengatakan bahwa bra berkawat menyebabkan kanker payudara karena menghalangi aliran getah bening.





