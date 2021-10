Peringatan No Bra Day 13 Oktober, Kenali Ciri-Ciri Kanker Payudara

Ciri-ciri kanker payudara

1. Benjolan pada payudara

2. Warna kulit payudara berubah

3. Terasa sakit

4. Benjolan pada ketiak

Cara mencegah kanker payudara

(CIN)

Jakarta: Hari tanpa bra atau No Bra Day diperingati setiap tahun pada 13 Oktober. Peringatan No Bra Day sebagai bentuk kepedulian terhadap bahaya kanker payudara sekaligus menghormati pejuang kanker payudara.Kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita. Dikutip dari Alodokter , jenis kanker ini terjadi ketika sel pada jaringan payudara tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali, hingga menyebar ke jaringan payudara sekitarnya.Kanker payudara stadium satu umumnya tidak menimbulkan gejala, sehingga sulit terdeteksi. Meski begitu, kanker payudara stadium ini tetap bisa dikenali dari beberapa cirinya.Mengenali ciri-ciri kanker payudara stadium satu setidaknya dapat mencegah kanker mengganas. Peluang kesembuhan pun akan lebih besar. Tidak ada salahnya juga kita mengenali ciri-ciri kanker payudara sebagai bentuk peringatan No Bra Day yang jatuh hari ini. Berikut ciri-cirinya, dikutip dari Alodokter:Benjolan pada payudara merupakan salah satu tanda awal munculnya kanker payudara stadium satu. Benjolan ini umumnya berukuran 2 cm atau lebih kecil.Benjolan yang diakibatkan kanker payudara tidak selalu terasa sakit. Jika muncul benjolan pada payudara, ada baiknya memeriksakan diri ke dokter.Perubahan warna kulit pada payudara harus diwaspadai sebagai salah satu ciri kanker payudara. Pada tahap ini, kulit payudara akan menjadi kemerahan seperti mengalami iritasi, tekstur, dan warna kulit berkerut menyerupai kulit jeruk.Selain warna kulit yang berubah, kanker payudara juga dapat menyebabkan penebalan kulit. Periksakan ke dokter segera agar penanganan dapat dilakukan secara dini.Baca: No Bra Day 13 Oktober, Ini Sejarah dan Cara Merayakan yang Baik Kanker payudara stadium satu juga ditandai dengan munculnya perubahan pada bagian puting yang disertai rasa nyeri. Puting juga terkadang mengeluarkan cairan tidak normal atau justru masuk ke dalam payudara.Jika rasa perih dan sakit kerap terjadi, berkonsultasi ke dokter akan membantu meringankan sakit. Tidak ada salahnya melakukan skrining sebagai upaya pencegahan.Meski jarang terjadi, bukan berarti benjolan di bawah ketiak yang Anda temui tidak ada hubungannya dengan kanker payudara. Jaringan kanker payudara bisa meluas hingga di bawah ketiak.Kanker dapat menyebar melalui kelenjar getah bening di bawah ketiak hingga ke bagian sekitar payudara. Jika Anda merasakan adanya benjolan di bagian ketiak, sebaiknya mewaspadai perubahaan ini sebagai ciri-ciri kanker payudara stadium satu.Cara yang tepat untuk mencegah kanker payudara ialah melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari secara rutin di rumah. Waktu terbaik untuk melakukan pemeriksaan ini adalah 7-10 hari setelah menstruasi berakhir.Pemeriksaan dapat dilakukan dengan meraba payudara untuk melihat kemungkinan perubahan bentuk fisik payudara. Jika merasakan adanya kejanggalan pada payudara, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter.Pemeriksaan dini kanker payudara dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pemeriksaan fisik secara mandiri hingga pemeriksaan penunjang, seperti mammografi, biopsi, USG payudara, dan MRI.