No Bra Day, Ini Manfaat Tak Pakai BH

No Bra Day diperingati tiap tanggal 13 Oktober. Sumber: Unsplash.com

Jakarta: Tanggal 13 Oktober bertepatan dengan No Bra Day . Momen ini ditujukan sebagai kampanye kepedulian terhadap bahaya kanker payudara sekaligus menghormati pejuang kanker payudara No Bra Day bertujuan untuk edukasi bahaya kanker payudara dengan tidak memakai penyangga payudara atau BH selama satu hari. Faktanya, penggunaan BH tidak ada hubungannya dengan kanker payudara.Terlepas dari kontroversi tersebut, tak menggunakan BH memberi manfaat bagi tubuh. Apa sajakah itu?Dilansir dari Times of India, memakai BH dalam jangka waktu lama membuat kulit di area tali menjadi kemerahan. Sebaliknya, tak memakai bra membebaskan kulit dan jaringan di sekitar payudara dari tekanan.Tak menggunakan BH juga membantu mengurangi kemungkinan bakteri dan kuman apa pun yang menempel di kulit, terutama di musim panas atau cuaca lembab.Tak memakai BH membuat bagian dada lebih rileks. Secara ilmiah, tanpa ada penyangga, payudara belajar beradaptasi secara alami. Bagian tubuh ini lebih bebas untuk mengangkat atau berkembang alami.Anggapan payudara akan kendur jika tak menggunakan BH tak benar. Dengan jaringan otot ekstra yang tidak menyempit di BH, payudara cenderung terlihat lebih kencang dan proses pengenduran juga cenderung melambat.Sebuah studi tahun 2017 yang dilakukan mengamati bahwa wanita yang tidak memakai BH memiliki payudara 'lebih penuh' daripada yang tidak.Baca: Peringatan No Bra Day 13 Oktober, Kenali Ciri-Ciri Kanker Payudara Manfaat lain dari tak memakai BH adalah mengurangi rasa sakit di sekitar dada, otot dada, dan punggung. BH dapat menyebabkan tekanan pada tulang rusuk, otot punggung, atau bahkan leher. Namun, untuk wanita dengan payudara yang lebih berat, BH justru dapat membantu mengurangi rasa sakit.