Cara Membuat Blog dan Vlog yang Baik dan Layak Dilombakan

Creativepreneur dan Content Creator Social Media Alitt Susanto (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

Menulis merupakan seni dalam menyampaikan suatu pesan. Hasil tulisan dapat membuat pembaca ikut berpetualang dengan imajinasinya.Salah satu media menulis yang populer ialah blog. Blog atau web blog merupakan aplikasi web berbentuk tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web.Berbagai konten tulisan dapat ditemukan di dalam blog. Keuntungannya, blog bisa diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuannya.Blog mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai sebuah catatan harian, media publikasi, mengulas suatu produk baru, dan menyampaikan berbagai gagasan pribadi, maupun program perusahaan.Sebagian blog dipelihara oleh penulis tunggal, dan sebagian lainnya dipelihara oleh beberapa penulis. Banyak juga blog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya.Sampai saat ini, ketenaran blog tidak kalah dengan vlog. Dalam menghasilkan blog yang baik, Creativepreneur dan Content Creator Social Media Alitt Susanto memberikan tipsnya."Kalimat pertama harus keren, bikin pembaca penasaran, sehingga pembaca ingin melanjutkan ke paragraf berikutnya sampai selesai. Jangan sampai kalimat pertama kalimat klise, yang bisa dijawab dengan 'ya memang'," kata Alitt.Sebuah tulisan yang sempurna berdasarkan hasil riset yang mendalam. Misalnya, ingin membahas tips mengisi ulang e-toll dengan mobile banking. Maka harus riset berbagai bank yang sudah mendukung penerapan uang elektronik."Kalau bisa kasih tutorial yang lengkap, sampai menjelaskan risiko yang mungkin bisa hadapai kalau tidak teredukasi secara baik saat menggunakan perbankan digital," katanya menjelaskan.Dalam mendeskripsikan sesuatu hal, harus menggunakan kalimat sekreatif mungkin. "Hindari kata sifat saat mendeskripsikan sesuatu," kata dia mengungkapkan.Vlog atau video blogging, tengah booming saat ini. Bahkan Presiden RI Joko Widodo pun gemar melakukan vlog. Membuat vlog tak sulit. Bahkan, menggunakan kamera smartphone pun bisa. Namun, untuk menghasilkan karya vlog yang menarik, ada sejumlah hal yang patut diperhatikan.Perencanaan termasuk di dalamnya ide dan konsep video. Perencanaan sangat penting untuk memastikan video tak melenceng dari tujuan awal dan hasilnya memuaskan.Anda harus menentukan target penonton yang dituju. Misalnya, vlogger kecantikan akan menyasar penonton perempuan yang hobi merias wajah. Konten yang dibuat nantinya sesuai dengan target audiens tersebut.Sebagai seorang vlogger, Anda tentu ingin terus eksis. Oleh karena itu, penting untuk menentukan target pencapaian dan tujuan jangka panjang. Pada bulan-bulan pertama, Anda tentu membidik kuantitas pengunjung. What next? Apakah Anda ingin menjadi influencer yang memberi pengaruh postif pada khalayak, atau hanya ingin mengejar endorse? Pilihan di tangan Anda.Nah, setelah membaca tips tersebut, apakah Anda siap memproduksi video dan menulis blog? Jangan anggap remeh karena dengan membuat video dan blog akan mendatangkan uang.Contohnya, dengan mengikuti kompetisi yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI). Dalam rangkaian kegiatan BI Goes to Campus 2018, BI mengadakan Video dan Blog Competition berhadiah total Rp200 juta. Menarik, bukan?Untuk mengikuti kompetisi ini, Anda hanya perlu membuat video atau blog dengan memilih satu di antara dua tema, yaitu Ekonomi Digital #Ecodigi, Perlindungan Konsumen #amanbertransaksi.Periode penyelenggaraan Video dan Blog Competition berlangsung pada 1 November hingga 15 Desember 2018.Segera daftarkan diri Anda, sekarang! Syarat dan ketentuan, serta mekanisme kompetisi dapat dilihat(ROS)