Tingkatkan Sinergi Pengelolaan Aset, LMAN Selenggarakan Property Class

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menggelar Property Class. Acara ini merupakan rangkaian peringatan HUT Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke-12.Dalam kata sambutannya, Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan penggunaan aset negara harus dioptimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dibutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk kementerian/lembaga negara yang berkaitan langsung dengan penggunaan aset tersebut."Pengetahuan dan kapabilitas mengembangkan dan mengoptimalisasi aset juga diperlukan dan harus ditingkatkan secara kontinu untuk menghasilkan good practices dan best uses atas aset negara”, kata Rahayu, dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 November 2018.Property Class memiliki empat tujuan. Pertama, meningkatkan kesadaran para pengambil keputusan pengelolaan aset. Sebab, terdapat potensi yang besar dari pemanfaatan aset.Kedua, meningkatkan kesadaran bahwa optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara merupakan tugas bersama, sehingga sinergi antar kementerian/lembaga sangat diperlukan. Ketiga, meningkatkan pengetahuan akan perkembangan pasar properti di Indonesia."Terakhir, memperkenalkan jasa asset advisory (jasa konsultasi) optimalisasi aset LMAN yang dapat dimanfaatkan para pengambil keputusan pengelolaan aset untuk menentukan peruntukan terbaik properti, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan return on asset dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ucap Rahayu.Property Class memiliki konsep active learning classroom selama setengah hari. Ke depan, kegiatan ini akan dilaksanakan dalam beberapa batch, dengan jumlah partisipan maksimal 25 orang dari berbagai kementerian/lembaga. Sedangkan batch pertama diadakan pada Selasa, 13 November 2018 di Hotel Borobudur. Untuk tahap pertama ini, peserta Property Class berjumlah 25 peserta yang merupakan pejabat Eselon I, Eselon II maupun Eselon III atau yang setara dari berbagai kementerian dan lembaga, yang memiliki aset barang milik negara dengan lokasi strategis di wilayah Jakarta.Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata memberikan opening remarks dalam pembukaan Property Class batch pertama. Dalam opening remarks, Dirjen Kekayaan Negara akan memberikan pemaparan yang menjelaskan kondisi barang milik negara saat ini, proporsi idle/underutilized asset, potensi optimalisasi aset, kesalahan pemanfaatan properti negara yang paling sering terjadi, opportunity loss dan risiko tidak termanfaatkannya aset, serta mitigasi resiko bencana alam dan perubahan iklim.Sesi kedua diisi oleh Advisor Jakarta Property Institute dan Vice Chairman of Cushman and Wakefield Indonesia Handa Sulaiman. Pada sesi ini akan dibahas mengenai kondisi perekonomian, pasar properti, dampak pembangunan infrastruktur terhadap pasar properti, Transit Oriented Development (TOD), technology disruption, teknologi properti, serta tantangan sektor properti ke depan.Kemudian, sesi terakhir akan menghadirkan pembicara Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari. Dia akan berbagi pengalaman tentang bagaimana LMAN mengoptimalisasi aset negara.Pada sesi ini juga akan dijabarkan mengenai profil LMAN, asset cycle, asset showcase dan penerapan analisis peruntukan terbaik di LMAN, jasa konsultasi LMAN, dan studi kasus mengenai beberapa contoh aset negara yang telah dimanfaatkan secara optimal oleh LMAN.Diharapkan, pengetahuan akan optimalisasi penggunaan barang milik negara akan bertambah dan sinergi antar lembaga bisa ditingkatkan. Upaya ini diharapkan akan mendatangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.(ROS)