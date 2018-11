Upaya BI Memaksimalkan Ekonomi Digital di Ambon

Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

Kepala Kantor BI Perwakilan Maluku Bambang Pramasudi (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

Rektor Universitas Pattimura Marthinus Johanes Saptenno (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

Ekonomi digital itu kita banget! Begitu bunyi tagline yang diusung Bank Indonesia (BI) pada gelaran acara BI Goes to Campus 2018. Sesuai tagline, BI hendak menjangkau generasi milenial dalam menggerakkan ekonomi digital.BI Goes to Campus diselenggarakan di empat kampus, yaitu Universitas Brawijaya, Malang (8 November); Universitas Sriwijaya, Palembang (15 November); Universitas Pattimura, Ambon (22 November); dan Institut Teknologi Bandung, Bandung (28 November).Pada 22 November 2018, BI Goes to Campus menyapa mahasiswa Universitas Pattimura, Ambon. Serupa dengan dua kampus sebelumnya, mahasiswa di sini pun tak kalah antusias. Sejak pagi, mereka mengantre untuk registrasi demi memeroleh wawasan tentang ekonomi digital.Mereka akan mendengarkan pemaparan dan pengalaman narasumber yang namanya sudah tak asing lagi, yaitu Co-Founder Makna Creative Keenan Pearce, Selebgram dan YouTuber Ria Ricis, Creativepreneur dan Content Creator Social Media Alitt Susanto, serta Pemilik Resto Online Kepiting Nyinyir Gilang Margi Nugroho.Salah satu mahasiswa, Nur Qalbi, mengaku antusias mengikuti kegiatan ini karena menjadi pengalaman baru baginya. Ekonomi digital dinilainya sangat bagus untuk diterapkan dalam dunia usaha.Nur pun berharap bisa bertemu dengan idolanya. "Ingin bertemu dengan Ria Ricis," ujar mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu.Mempelajari ekonomi digital sangat penting bagi generasi muda, karena hampir semua negara telah menerapkannya. Ekonomi digital berpeluang menopang pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan."Ekonomi digital adalah masa depan kita semua," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman, ditemui Medcom.id, sebelum membuka acara BI Goes to Campus 2018, di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku.BI memang menargetkan mahasiswa pada acara ini. Anak muda dinilai lebih cepat menyesuaikan diri dalam menggunakan teknologi. "Ini sesuatu yang baik karena harapan kita bagi generasi muda, khususnya di Ambon, mereka bisa mendapatkan pengetahuan baru dari tangan pertama, narasumber yang ahli pada bidang ekonomi digital," ujar Agusman.Kepala Kantor BI Perwakilan Maluku Bambang Pramasudi pun mendukung kegiatan ini. Tema Ekonomi Digital sangat tepat, mengingat hal ini sedang diterapkan oleh banyak negara. "Mudah-mudahan mahasiswa menjadi tergerak hatinya untuk memulai bisnis dengan ekonomi digital," kata Bambang.Menurut Bambang, yang menjadi tantangan menggerakan roda perekonomian di Maluku adalah masalah konektivitas. Wilayah Maluku 97 persennya berupa luatan dan 78 persen daratan. Hal ini menyebabkan tingginya ongkos produksi.Kehadiran ekonomi digital diharapkan menjadi solusi dalam memangkas biaya produksi. "Dengan tol laut dan infrastruktur, bisa memangkas ongkos produksi. Sekarang ada ekonomi digital, seharusnya tidak jadi masalah. Ini yang harus kita bangun kesadaran kepada mahasiswa untuk mengoptimalkan penggunaan gadget," katanya.Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura Marthinus Johanes Saptenno mengatakan pihak kampus mendukung dan mendorong mahasiswanya untuk melakukan kegiatan ekonomi digital. Dukungan ini penting dalam mengembangkan inovasi mahasiswa.Yusuf berharap ekonomi digital bisa diterapkan pada sektor perikanan, kemaritiman, dan pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Ambon. Pihak kampus juga senantiasa mengarahkan mahasiswa dalam menerapkan ekonomi digital."Kegiatan ini diharapkan memberikan pengalaman kepada mahasiswa agar mampu memulai sesuatu dari pengalaman yang mereka dapatkan," ucap Yusuf.(ROS)