BI Goes to Campus 2018 Diisi Pembicara Kompeten dan Milenial Banget

Tak mau main-main, Bank Indonesia (BI) menghadirkan sejumlah pembicara terpercaya dan berpengalaman untuk mengisi rangkaian acara BI Goes to Campus 2018.Setelah sukses diselenggarakan di dua kampus (Universitas Brawijaya dan Universitas Sriwijaya) giliran Universitas Pattimura, Ambon, pada 22 November 2018. BI sengaja menyasar mahasiswa, karena generasi milenial dinilai mampu menyesuaikan diri lebih cepat dalam penggunaan teknologi.Pembicara yang hadir di Universitas Pattimura yaitu Co-Founder Makna Creative Keenan Pearce, Selebgram dan YouTuber Ria Ricis, Creativepreneur dan Content Creator Social Media Alitt Susanto, serta Pemilik Resto Online Kepiting Nyinyir Gilang Margi Nugroho. Mereka berbagi pengalaman terkait implementasi ekonomi digital.Creativepreneur dan Content Creator Social Media Alitt Susanto mengatakan tema ekonomi digital sangat menarik. Buktinya, antusiasme mahasiswa begitu besar. "Temanya bikin mereka kepo (penasaran), sehingga mereka ingin mengikutinya sampai selesai," ujar Alitt.Masih kata Alitt, narasumber yang didatangkan juga variatif dan menampilkan sosok pelaku ekonomi digital. Ilmu yang didapatkan mahasiswa pun menjadi lengkap.Alitt tertarik bergabung dengan BI Goes to Campus karena gemar berbagi pengetahuan, khususnya kepada anak muda di luar Pulau Jawa. "Supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan dari teman-teman di Pulau Jawa," katanya.Tak hanya menyelenggarakan talkshow, dalam rangkaian BI Goes to Campus 2018 juga diadakan kompetisi Video dan Blog dengan total hadiah Rp200 juta. Anda jangan hanya menjadi penonton. Ayo, kirimkan video atau blog kreasimu, sekarang! Informasi selengkapnya dapat dilihat(ROS)