Ambon, Destinasi BI Goes to Campus Selanjutnya

Setelah sukses diselenggarakan di Malang dan Palembang, BI Goes to Campus selanjutnya akan diselenggarakan di Universitas Patimura, Ambon, Maluku, 22 November 2018.BI Goes to Campus merupakan upaya BI melakukan edukasi publik terkait penerapan ekonomi digital. Tema yang diusung Ekonomi Digital dan Perlindungan Konsumen.Ekonomi digital merupakan ekonomi yang berbasis teknologi digital, yakni menggunakan internet, intranet, dan teknologi lainnya untuk menunjang kegiatan di dunia bisnis.Penerapan ekonomi digital harus terus didorong. Sebab, ekonomi digital pada era industri 4.0 menjadi sebuah peluang besar bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.Peluang perkembangan ekonomi digital diproyeksikan menyumbang USD150 miliar pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2025. Apalagi jumlah pengguna smartphone menyentuh angka 55 juta orang atau 22 persen populasi di Indonesia.BI memandang peran generasi muda sangat besar dalam perkembangan ekonomi digital. Sebab, generasi milenial, khususnya mahasiswa dinilai sangat terbuka dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan informasi.Oleh sebab itu, BI melakukan edukasi ke berbagi kampus agar generasi muda dapat memahami pentingnya penerapan ekonomi digital dalam membangun pertumbuhan ekonomi bangsa.Selain pemaparan ekonomi digital, rangkaian acara BI Goes to Campus akan diisi kegiatan berupa talkshow, workshop video, dan blog.BI Goes to Campus 2018 juga menyelenggarakan Video & Blog Competition berhadiah total Rp200 juta. Cara mengikuti kompetisi ini, mudah. Anda hanya perlu membuat video dan blog dengan memilih satu di antara dua tema, yaitu Ekonomi Digital #Ecodigi, Perlindungan Konsumen #amanbertransaksi.Tema tersebut sengaja dipilih Bank Indonesia (BI) guna mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penerapan ekonomi digital seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi secara digital. BI juga mengedepankan pentingnya perlindungan konsumen pada era ekonomi digital.Periode penyelenggaraan Bank Indonesia Video dan Blog Competition berlangsung pada 1 November hingga 15 Desember 2018.Segera daftarkan diri Anda, sekarang! Syarat dan ketentuan, serta mekanisme kompetisi dapat Anda lihat di sini.(ROS)