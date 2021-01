Menlu AS Tegaskan Sanksi Terhadap Iran Tetap Berlaku

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengisyaratkan bahwa sanksi AS terhadap Iran akan tetap berlaku untuk beberapa waktu. Ini dilakukan karena Washington menunggu untuk melihat apakah Teheran secara verifikasi berhenti melanggar kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia sebelum berpotensi bergabung kembali dengan kesepakatan yang dihentikan oleh pemerintah AS sebelumnya.Berbicara pada Rabu dalam konferensi pers pertamanya sejak dilantik pada hari sebelumnya sebagai menteri luar negeri, Blinken mengatakan AS masih ‘jauh’ dari titik memenuhi janji kampanye Presiden Joe Biden untuk bergabung kembali dengan kesepakatan yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) jika Iran tidak mematuhi kesepakatan.“Iran tidak patuh di sejumlah bidang, dan itu akan memakan waktu. Jika kembali patuh, kami kemudian bisa menilai apakah Iran memenuhi kewajibannya. Jadi, kami belum sampai ke sana,” kata Blinken, seperti dikutip VOA News, Kamis 28 Januari 2021.Biden, yang menjabat pekan lalu, berjanji untuk menawarkan Iran "jalur yang kredibel kembali ke diplomasi" jika patuh dengan JCPOA. Di mana Biden setuju untuk mengekang kegiatan nuklir yang dapat dialihkan untuk membuat senjata nuklir di imbalan keringanan sanksi dari kekuatan dunia. Iran telah meningkatkan pelanggarannya terhadap pembatasan nuklir JCPOA sejak 2019 sebagai pembalasan atas penarikan 2018 dari kesepakatan oleh mantan Presiden Donald Trump. Trump juga secara sepihak memperketat sanksi AS terhadap Teheran.Trump mengatakan dia keluar dari JCPOA karena itu tidak cukup untuk mengekang berbagai perilaku yang tidak menyenangkan oleh Iran, termasuk upaya untuk mengembangkan senjata nuklir.