Populer Internasional: AS Kritik Reaksi Tiongkok hingga Penikaman Salman Rushdie

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

AS Sebut Tiongkok 'Bereaksi Berlebihan' Terkait Kunjungan Pelosi ke Taiwan

Banjir Akibat Hujan Deras di Pakistan Tewaskan 8 Orang, Termasuk 1 Bocah

Kronologi Penikaman Salman Rushdie, Novelis 'Ayat-ayat Setan'

(WIL)

Washington: Amerika Serikat (AS) menilai latihan militer besar-besaran Tiongkok di dekat Selat Taiwan pekan kemarin sebagai sebuah "reaksi berlebihan" atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi ke Taiwan.Kritik AS untuk Tiongkok tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Minggu, 14 Agustus 2022.Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar bencana banjir di Pakistan dan penikaman terhadap penulis novel "Satanic Verses" atau "Ayat-Ayat Setan" Salman Rushdie di New York."Pekan kemarin, PRC menggunakan kunjungan (Pelosi) sebagai alasan untuk meluncurkan kampanye tekanan kuat terhadap Taiwan," ucap Koordinator Gedung Putih untuk Indo-Pasifik Kurt Campbell, merujuk pada akronim dari nama resmi Republik Rakyat Tiongkok."Tiongkok bereaksi berlebihan, dan langkah-langkahnya terus bersifat provokatif serta menggoyang stabilitas," sambungnya.AS secara resmi mengakui kebijakan "Satu Tiongkok," namun tidak mendukungnya. Apa lagi yang disampaikan Campbell terkait hal ini? Cek selengkapnya di sini Setidaknya delapan orang, termasuk satu anak, tewas terkena dampak hujan deras yang melanda sebagian wilayah Balochistan, Pakistan pada Jumat malam, 12 Agustus.Dari total delapan korban, tiga dinyatakan tewas di wilayah permukiman Killi Khali di pinggiran Quetta. Hujan deras di lokasi tersebut merobohkan dua rumah yang menewaskan tiga orang.Satu kematian serupa dilaporkan terjadi di distrik Chaman.Apa komentar pejabat setempat mengenai bencana banjir ini? Cek selengkapnya di sini Sir Salman Rushdie, seorang penulis yang pernah menerima ancaman pembunuhan atas novel The Satanic Verses (Ayat-ayat Setan), ditikam di bagian leher dan perut oleh seorang pria. Saat itu, ia sedang mengisi sebuah acara di negara bagian New York, AS.Penulis Inggris kelahiran India itu diterbangkan ke rumah sakit, namun kondisi pastinya belum diketahui.Peristiwa bermula saat Salman Rushdie hendak memberikan kuliah umum di Chautaqua Institution, New York, pada Jumat, 12 Agustus 2022. Tiba-tiba seorang pria naik ke atas panggung dan mulai menyerang pria berusia 75 tahun itu.Seperti apa kelanjutan peristiwa penikaman tersebut? Cek selengkapnya di sini