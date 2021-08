Mengenal ISIS-K, Pelaku Penyerangan Bandara Afghanistan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabul: Kelompok teroris Islamic State Khorasan ( ISIS -K) diduga kuat sebagai pelaku penyerangan di dekat Bandara Kabul, Afghanistan pada Kamis 26 Agustus 2021. Serangan itu menewaskan 60 orang termasuk 13 prajurit Amerika Serikat (AS).Siapa sesungguhnya ISIS-K ini? apakah mereka memiliki keterlibatan langsung dengan Taliban yang saat ini menguasai Afghanistan Islamic State Khorasan adalah cabang Afghanistan dari kelompok teror ISIS. Kekejaman mereka sudah lama dikenal. Mereka secara terbuka memenggal kepala jurnalis asing dan melakukan kebrutalan pada warga Kurdi yang ditangkap dan lainnya di Irak dan Suriah.Baca: ISIS Klaim Bertanggung Jawab Atas Serangan di Sekitar Bandara Kabul. “Mereka memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menargetkan warga sipil yang mereka anggap kafir,” ujar Seth G. Jones, seorang ahli kontraterorisme di Center for Strategic and International Studies tentang ISIS-K, seperti dikutip NBC News, Jumat 27 Agustus 2021.Sementara serangan ISIS-K tidak hanya ditujukan pada Amerika, itu juga dimaksudkan untuk mempermalukan Taliban.“Serangan ini akan terlihat buruk bagi Barat, tetapi itu membuat Taliban tampak seolah-olah mereka tidak mengendalikan lingkungan mereka sendiri,” kata Raffaello Pantucci, pengajar di the International Centre for Political Violence and Terrorism Research, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura.“Serangan itu merusak gagasan bahwa Taliban memerintah tempat ini (Afghanistan),” imbuh Pantucci.Berbasis di timur Kabul di Provinsi Kunar dan Nangarhar dekat perbatasan Pakistan, ISIS-K memiliki 1.500 hingga 2.200 kekuatan tempur hanya tiga tahun lalu, menurut sebuah studi oleh CSIS pada 2018.“Tidak jelas berapa banyak pejuang yang dimiliki ISIS-K sekarang, karena telah menghadapi operasi anti-terorisme agresif tidak hanya oleh pasukan AS dan Afghanistan, tetapi juga Taliban,” tegas Jones.