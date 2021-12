Omicron Menerjang, Joe Biden Buka Pertempuran Musim Dingin Lawan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengumumkan kampanye musim dingin melawan virus korona . Kampanye ini dilengkapi dengan persyaratan pengujian baru untuk pelancong dan lonjakan upaya vaksinasi. Pengumuman disampaikan pada Kamis, 2 Desember.Dilansir dari Channel News Asia, Jumat 3 Desember 2021, Biden telah membawa kepemimpinan yang mantap, setelah tahun-tahun mantan Presiden AS, Donald Trump yang kacau. Namun, covid-19 yang bermutasi kian menentangnya, membantu mendorong peringkat persetujuannya jauh di bawah air.Mendesak warga AS, khususnya saingan politiknya untuk bersatu di belakang strategi. Biden disebut meluncurkan serangkaian tindakan guna meredam covid-19 dalam beberapa bulan mendatang, saat varian Omicron menyebar ke seluruh dunia.Sejauh ini, terdapat dua kasus telah diumumkan di AS. Kasus kedua melibatkan seorang laki-laki asal Minnesota, tanpa riwayat perjalanan internasional. Hal tersebut menandakan ketegangan sudah beredar di dalam negeri.“Ini adalah rencana yang menurut saya harus menyatukan kita,” kata Biden, berbicara dari markas besar Institut Kesehatan Nasional (NIH) di pinggiran kota Washington.“Saya tahu covid-19 sangat memecah belah. Di AS, ini menjadi masalah politik, komentar yang menyedihkan. Seharusnya tidak, tetapi sudah,” tambah pemimpin berusia 79 tahun itu. Biden menjelaskan, tindakan tersebut mencakup persyaratan terkait semua pelancong internasional yang masuk diuji dalam satu hari terbang. Kebijakan akan berlaku untuk semua pelancong, baik AS maupun asing terlepas dari status vaksinasi.Bagi pelancong domestik, Biden akan mengumumkan, pihaknya akan memperpanjang mandat masker di pesawat terbang, kereta api, dan transportasi umum lainnya hingga pertengahan Maret mendatang.