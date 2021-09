Jenderal AS Tetap Anggap Taliban Sebagai Organisasi Teroris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Pimpinan Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) Jenderal Mark Milley, memberikan keterangannya mengenai isu penarikan pasukan AS dari Afghanistan . Bersama dengan Komandan Komando Pusat Jenderal Kenneth McKenzie dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin , mereka berbicara di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS.Milley, McKenzie dan Menhan Austin dikritik selama hampir enam jam oleh anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat tentang penarikan AS dari Afghanistan dan evakuasi kacau dari bandara Kabul.Di hadapan senat, Miley mengatakan mereka secara pribadi merekomendasikan agar sekitar 2.500 tentara tetap berada di Afghanistan.Tetapi Presiden Joe Biden pada April memerintahkan penarikan penuh pasukan AS dari negara itu pada 31 Agustus. Keputusan itu menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai dengan Taliban oleh mantan Presiden Donald Trump.Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden telah menerima saran ‘terpisah’ tentang apa yang harus dilakukan di Afghanistan. Negara itu sebelumnya diserbu Amerika Serikat setelah serangan Al-Qaeda 11 September 2001 di New York dan Washington."Pada akhirnya, terserah panglima tertinggi untuk membuat keputusan," kata Psaki, seperti dikutip AFP, Kamis 30 September 2021.“Dia membuat keputusan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri perang 20 tahun,” imbuh Psaki.Milley -,yang mengabaikan seruan dari beberapa anggota parlemen Partai Republik agar dia mengundurkan diri,- dianggap telah merusak kredibilitas AS. Seperti diketahui penarikan dan evakuasi yang tidak tertib itu menyebabkan 13 tentara Amerika tewas dalam serangan bom "Saya pikir kredibilitas kami dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia dan dengan musuh sedang ditinjau secara intensif oleh mereka untuk melihat ke arah mana ini. Dan saya pikir 'kerusakan' adalah satu kata yang dapat digunakan," kata pihak Partai Republik.