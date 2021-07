Populer Internasional: Varian Delta Mengancam AS hingga Israel Lakukan Kejahatan Perang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Varian Delta Masih Mengancam, AS Tak akan Cabut Pembatasan Perjalanan

2. Presiden Tunisia Umumkan Penerapan Jam Malam Hingga 27 Agustus

Halaman Selanjutnya

Menurut pernyataan…

Washington: Amerika Serikat (AS) tidak akan mencabut segala bentuk pembatasan perjalanan "untuk saat ini" karena lonjakan kasus covid-19 di dalam negeri dan ancaman nyata varian Delta.Keputusan AS ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom. Beberapa berita lain juga turut menjadi berita terpopuler.Salah satu kabar yang menjadi perhatian adalah Presiden Tunisia umumkan penerapan jam malam hingga 27 Agustus. Diikuti dengan pernyataan HRW bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza.Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom: Amerika Serikat tidak akan mencabut segala bentuk pembatasan perjalanan "untuk saat ini" karena lonjakan kasus Covid-19 di dalam negeri dan ancaman nyata varian Delta. Demikian pernyataan resmi dari Gedung Putih di Washington, Senin, 26 Juli 2021.Lewat pengumuman ini, dapat diartikan bahwa pembatasan perjalanan menuju AS yang berlaku bagi hampir semua negara sejak 2020 belum akan dicabut dalam waktu dekat."Melihat situasi terkini, dengan masih adanya varian Delta , untuk saat ini kami akan tetap mempertahankan pembatasan perjalanan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, dilansir dari laman India Today, Selasa, 27 Juli 2021.Pengumuman Gedung Putih hampir dapat dipastikan mengecewakan permohonan dari sejumlah maskapai dan industri pariwisata AS, yang ingin mendatangkan banyak turis Eropa selama musim panas. Sejak awal 2021, maskapai-maskapai di AS terus melobi pemerintahan Presiden Joe Biden agar pembatasan dicabut, atau setidaknya dilonggarkan.Sejauh mana penularan varian Delta di AS? Simak di tautan ini Presiden Tunisia Kais Saied memberlakukan jam malam nasional selama sebulan pada Senin, sehari setelah memecat perdana menteri dan membekukan parlemen. Kais Saied juga melarang pertemuan lebih dari tiga orang di jalan umum, di alun-alun dan menangguhkan pekerjaan di lembaga-lembaga publik.