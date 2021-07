Varian Delta Masih Mengancam, AS Tak akan Cabut Pembatasan Perjalanan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat tidak akan mencabut segala bentuk pembatasan perjalanan "untuk saat ini" karena lonjakan kasus Covid-19 di dalam negeri dan ancaman nyata varian Delta. Demikian pernyataan resmi dari Gedung Putih di Washington, Senin, 26 Juli 2021.Lewat pengumuman ini, dapat diartikan bahwa pembatasan perjalanan menuju AS yang berlaku bagi hampir semua negara sejak 2020 belum akan dicabut dalam waktu dekat."Melihat situasi terkini, dengan masih adanya varian Delta , untuk saat ini kami akan tetap mempertahankan pembatasan perjalanan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, dilansir dari laman India Today, Selasa, 27 Juli 2021."Karena varian Delta, kasus ( Covid-19 ) di dalam negeri meningkat, terutama di kalangan warga yang belum divaksinasi. Kelihatannya angka kasus masih akan terus bertambah hingga beberapa pekan ke depan," lanjutnya.Baca: CDC AS Pertimbangkan Booster Vaksin yang Ampuh Lawan Varian Delta Pengumuman Gedung Putih hampir dapat dipastikan mengecewakan permohonan dari sejumlah maskapai dan industri pariwisata AS, yang ingin mendatangkan banyak turis Eropa selama musim panas. Sejak awal 2021, maskapai-maskapai di AS terus melobi pemerintahan Presiden Joe Biden agar pembatasan dicabut, atau setidaknya dilonggarkan.Saat ini AS melarang masuk warga asing yang dalam 14 hari terakhir pernah berada di Inggris, 26 negara Eropa, Irlandia, Tiongkok, India, Afrika Selatan, Iran, dan Brasil.Larangan perjalanan ini pertama kali diterapkan terhadap Tiongkok pada Januari 2020 dalam upaya meredam penyebaran Covid-19. Sejak saat itu, banyak negara lain ditambahkan dalam larangan, dengan yang terbaru adalah India pada awal Mei.Pekan kemarin, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa perbatasan darat Kanada dan Meksiko akan tetap ditutup untuk perjalanan non-esensial hingga setidaknya 21 Agustus mendatang. Aturan tetap ditegakkan meski Kanada mengaku akan menerima turis AS yang sudah divaksinasi secara penuh mulai 9 Agustus.Dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Angela Merkel pada 15 Juli lalu, Biden sempat ditanya kapan AS akan mencabut larangan perjalanan dari Eropa. Biden menjawab, "pertanyaan Anda baru bisa dijawab dalam beberapa hari ke depan."Merkel menegaskan bahwa keputusan mencabut larangan perjalanan "harus berkelanjutan dan jangan sampai dibatalkan saat baru diterapkan beberapa hari."(WIL)