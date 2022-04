Bertambah, 16 Orang Terluka Akibat Penembakan di Stasiun New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Departemen Kepolisian Kota New York…

New York: Insiden penembakan terjadi di kereta bawah tanah di New York, Amerika Serikat (AS). Sebanyak 16 orang dilaporkan terluka dalam kejadian tersebut.Polisi sedang mencari pria bersenjata pelaku penembakan di sistem kereta bawah tanah New York City selama jam sibuk Selasa pagi, menurut sumber polisi.Insiden itu dilaporkan terjadi sebelum pukul 08:30 waktu setempat. Penembakan dimulai dari kereta bawah tanah N arah utara di Brooklyn. Stasiun kereta bawah tanah 36th Street di Sunset Park dan stasiun 25th Street di Greenwood Heights juga terkena dampak.Baca: 13 Orang Terluka dalam Penembakan di Stasiun Bawah Tanah New York Seorang pria yang bekerja di bodega di luar kereta bawah tanah mengatakan kepada ABC New York, WABC, sekitar 10 hingga 15 orang berlari ke tokonya untuk menyelamatkan diri."Saya tidak tahu apa yang terjadi sampai mereka mengatakan ada seorang pria yang menembak ," katanya, seperti dikutip ABC News, Selasa 12 April 2022."Itu mengerikan, orang-orang hanya ketakutan. Saya melihat tiga atau empat orang dengan luka tembak di kaki mereka. Mereka baru saja jatuh ke lantai sebelum polisi datang. Mereka hanya tinggal di sini selama beberapa menit sebelum pantai bersih," ucapnya.."Semua orang ketakutan, saya ketakutan," tegasnya.