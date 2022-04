13 Orang Terluka dalam Penembakan di Stasiun Bawah Tanah New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

New York: Setidaknya 13 orang terluka dalam penembakan di sebuah stasiun kereta api bawah tanah di New York City, Amerika Serikat , Selasa, 12 April 2022. Dalam penyelidikan penembakan, aparat keamanan juga menemukan beberapa bahan peledak.Insiden terjadi pada pagi hari di stasiun bawah tanah 36th Street di Brooklyn. CNN dan media lainnya melaporkan setidaknya lima orang terkena tembakan di fase awal kejadian, berdasarkan keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran New York.Dikutip dari The New Arab, belum diketahui apakah kelima orang itu termasuk dari laporan 13 korban lukaSeorang juru bicara Kepolisian New York City mengonfirmasi terjadinya penembakan , dan sejumlah petugas telah dikerahkan ke lokasi. Ia mengaku belum dapat memaparkan detail lainnya, termasuk soal jumlah korban serta pelaku dan motifnya.Namun menurut laporan CBS News, seorang pria disebut telah melemparkan bom asap ke dalam gerbong kereta dan melepaskan tembakan setelahnya.Kepolisian New York mengimbau warga untuk menjauh dari lokasi penembakan, yang juga dikenal dengan kehadiran pecinan, pemandangan ke arah Patung Liberty dan Industry City, sebuah distrik yang dipenuhi tempat usaha industri kreatif.Rekaman video memperlihatkan sejumlah polisi di stasiun bawah tanah New York City. Di area sekitar juga terlihat puluhan mobil layanan darurat.Menurut catatan statistik Kepolisian New York, terdapat 296 penembakan di area New York sejak April 2021 hingga 3 April tahun ini.Baca: Penembakan Brutal Terjadi Lagi di AS, 3 Polisi Terluka